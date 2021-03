Se nel 2021 abbiamo intenzione di fare questo passo, ecco tutto quello che c’è da sapere se vogliamo acquistare un’auto elettrica. Proseguono gli incentivi dello stato in questo senso, e, per avere un panorama completa,

ecco qualche ragguaglio tecnico. Acquistare, infatti un’auto elettrica è un passo importante per dare il nostro eco contributo, ma è anche un investimento notevole. I nostri Esperti, con la consulenza di manager del settore hanno riassunto in questo articolo le risposte alle domande più comuni.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Acquista lo smartwatch XW 6.0 con il 50% di sconto Scopri ora l'offerta

Come funziona la manutenzione di un motore elettrico

Tutto quello che c’è da sapere se vogliamo acquistare un’auto elettrica, passa ovviamente dalla manutenzione del mezzo. Ebbene, se siamo abituati a fare noi i piccoli interventi sul motore della nostra macchina, questo è tutto un altro mondo. Intanto, la parte motore è racchiusa in contenitori a tenuta stagna. I motori sono decisamente semplici, ma, dalla tecnologia elevata, e, per questo dobbiamo rivolgerci alla concessionaria. Consideriamo, comunque, che la manutenzione di un’auto elettrica è molto inferiore ma quella tradizionale.

Un dilemma lo spazio interno

Siamo magari abituati a vedere le macchine elettriche che girano in Italia di dimensioni non certo notevoli. Ma, non facciamoci trarre in inganno, perché come insegna Tesla, regina del mercato, a parità di volume, spesso un’auto elettrica è più spaziosa. La batteria è solitamente posta sotto il pavimento e, sfruttando la compattezza del motore, guadagniamo spazio.

Quando piove non c’è assolutamente il rischio di prendere la scossa

Può sembrare una domanda stupida, invece è assolutamente sensata: con la pioggia, rischiamo di prendere la scossa? Assolutamente, no, perché, come dicevamo il motore e le batterie sono racchiusi in contenitori ermetici. Sono presenti dei sistemi di sicurezza che preservano il motore da eventuali rischi, spegnendo direttamente la batteria. Tesla, maggiore produttrice di auto elettriche del mondo, ha testato i suoi modelli, con l’acqua che li immergeva fino al cofano. Simulando la peggiore delle ipotesi, di trovarsi nel bel mezzo di un’alluvione. Allo stesso modo, ricaricare la batteria sotto la pioggia non è assolutamente pericoloso. Va però ricordato che la casa madre consiglia di non sovraccaricare la batteria, limitandoci all’ 80% del potenziale.

Approfondimento

Mai più centinaia di moscerini sull’auto con il rimedio più semplice ed economico del mondo