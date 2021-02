Tutti consideriamo il nostro gatto il più bello e importante del mondo. Ma, si sa, ogni scarrafone è bello a mamma sua. Ci sono però alcuni mici che sembrano ricoprire davvero un ruolo importante. E non solo per il proprio padrone, ma per la società in generale. Ed è proprio per questo motivo che oggi vogliamo presentare un felino davvero noto all’estero. Scopriamo allora chi è il gatto più famoso di Inghilterra: ecco perché questo micio è conosciuto da tutti.

Larry, il gatto più noto del regno britannico

Il micio che stiamo presentando oggi si chiama Larry. Questo gatto, elegante e raffinato, vive al numero 10 di Downing Street. Se abbiamo già sentito questo indirizzo, non è assolutamente un caso. Questa è infatti la residenza del Primo Ministro britannico. Nel 2011 Larry è entrato a far parte della famiglia, e oggi compie il suo decimo anniversario in una casa così importante. Si tratta di un felino conosciuto da tutto il Paese, e viene chiamato il “capo cacciatore di topi per l’ufficio di Gabinetto”. Potrà sembrare una cosa da nulla, ma in realtà questo soprannome che Larry si è guadagnato è davvero importante in Inghilterra. Infatti, solo due gatti prima di lui sono riusciti ad accaparrarselo.

Un vero e proprio Lord

Larry si comporta in tutto e per tutto come un piccolo Lord. Qualche tempo fa, addirittura la BBC aveva mostrato le immagini di questo gatto sotto la pioggia. Si può notare come il micio assuma un atteggiamento elegante e reale, mentre aspetta che qualcuno lo aiuti e lo faccia entrare in casa. In più, Larry è colui che ha passato più tempo nella casa di Downing Street. Il gatto è riuscito addirittura a battere Winston Churchill, che ha soggiornato nell’edificio meno anni rispetto a lui. E, nei suoi anni al numero 10, Larry ha avuto l’occasione di incontrare personalità del calibro di Obama, Theresa May e tanti altri. Insomma, si può davvero dire che è il gatto più famoso di Inghilterra: ecco perché questo micio è conosciuto da tutti!

Approfondimento

Oggi è la festa nazionale del gatto, ecco come dovremmo festeggiare il nostro micio