Quando sogniamo un cane, solitamente significa che siamo avvolti da un’atmosfera familiare di fedeltà e fiducia. Abbiamo visto, e lo ricordiamo nell’articolo di approfondimento finale, che i soldi potrebbero arrivare anche dal sogno di un animaletto meno comune. Quando ci appare in sogno un gatto, magari il nostro, cosa significa? Ecco, che anche mentre dormiamo, cane e gatto si dimostrano differenti. Addirittura, in base al sogno stesso e alle caratteristiche caratteriali del gatto che vediamo, la situazione potrebbe cambiare completamente. Cerchiamo allora di interpretare correttamente la visione di un gatto nel sogno, grazie al consulto dei nostri Esperti.

Quanto può cambiare addirittura il sognatore

Sembrerebbe davvero strano, eppure il sogno va interpretato anche in base al carattere del sognatore. Spieghiamoci meglio:

se siamo amanti dei gatti e ne sogniamo uno o più di uno, in atteggiamenti non aggressivi, il nostro sogno sarebbe già positivo;

al contrario, se non amiamo i felini, potremmo essere vittime di un momento particolarmente difficile che sta arrivando.

Queste sarebbero ovviamente le interpretazioni dei sogni, che non vanno assolutamente prese come realtà. Ricordiamo che il più grande esperto della psicologia dei sogni, Sigmund Freud, vedeva nel sognare un gatto una vitalità amorosa portata all’estremo.

È incredibile come sognare un gatto potrebbe portare denaro e felicità ma anche tante preoccupazioni e dipenderebbe da queste caratteristiche del sogno

Il tema del gatto che appare in sogno è davvero molto ampio e ha coinvolto tantissimi professionisti della storia. Ci vorrebbero intere pagine per descrivere tutti i possibili significati riconducibili alla comparsa del micio mentre dormiamo. Se accadesse ad esempio di sognare il nostro gatto, sarebbe un segno inequivocabile che sta accadendo qualcosa di positivo tra noi e una persona molto cara, sia un parente che un amico. Ma se sogniamo di perderlo, cosa abbastanza comune, il nostro subconscio ci starebbe segnalando la richiesta di libertà dalla nostra attuale condizione. Se per caso ci capitasse di sognare un nostro micetto che ora non c’è più, potrebbe significare che le persone attorno a noi avrebbero bisogno di conforto e tanto amore.

Il colore del manto

È incredibile come sognare un gatto presenti delle diverse interpretazioni anche in base al colore del manto:

sognare un gatto bianco significherebbe una bella notizia in arrivo;

il gatto nero sembrerebbe invece indicare il bisogno di affidarsi al proprio istinto;

in arrivo soldi e soddisfazioni con il gatto arancione, simbolo anche di spensieratezza;

mentre un gatto tigrato starebbe a indicare un periodo ricco di saggezza e serenità.

