Estate, tempo di albicocche. Mangiarle farebbe benissimo, ed è il momento di approfittarne! Oltre ad essere un gustoso frutto dalla buccia che sembra vellutata, sono un prezioso alleato per la salute del corpo umano. Si potrebbe immaginarle come ad una vera piccola potente miscela di sostanze benefiche. Infatti, sono ricchissime di principi nutritivi: con solo tre albicocche si assume il 15% del fabbisogno giornaliero in fibre. Il tutto con un apporto calorico bassissimo: appena 50 calorie circa.

Le proprietà di questo frutto estivo e gustosissimo sono conosciutissime nella storia umana, essendo state scoperte addirittura da Alessandro Magno in Armenia. Nel bacino del Mediterraneo sono state però commerciate dagli arabi, e oggi sono uno dei frutti più coltivati anche in occidente. Ci sono documenti che parlano di come le albicocche venissero utilizzate dalle donne cinesi per favorire la fertilità. Strano caso ha voluto che la scienza, nei tempi moderni, confermasse queste credenze: le albicocche sono infatti ricche di sali minerali, ritenuti indispensabili per la produzione di alcuni ormoni necessari per la riproduzione.

Questo frutto estivo gustosissimo e freschissimo sarebbe l’alleato perfetto per una dieta estiva con questi 5 benefici

Le albicocche sono ricche di vitamine e minerali come potassio, ferro e calcio. Se mangiate nelle giuste quantità, come ad esempio due al giorno, potrebbero avere grandi benefici sulla salute e sull’organismo umano. La presenza di vitamine A ed E sono un toccasana per gli occhi, mentre il beta carotene e i carotenoidi agirebbero come protettori della retina. Mangiare questo frutto estivo gustosissimo e freschissimo potrebbe far avere una pelle luminosa a tutti, perché è ricco di antiossidanti e di vitamina C ed E, che proteggono dai raggi ultravioletti.

Le albicocche avrebbero anche effetti benefici sui livelli di pressione sanguigna, grazie alle grandi quantità di potassio che contengono. Tra l’altro, proteggerebbero il fegato dallo stress ossidativo. Sono anche, come già scritto, un frutto ricco di fibre: grazie a questa proprietà aiuterebbero il transito intestinale, quindi migliorano la digestione. E si sa che una buona digestione è il centro di un organismo in salute. Inoltre, avrebbero anche un effetto positivo sui livelli di colesterolo, aiutando a tenerli sotto controllo.

Bisogna però stare attenti a mantenere un accorgimento importantissimo. Le albicocche che diventano troppo molli e quindi troppo mature perdono le loro caratteristiche. Sarebbe quindi indicato conservarle al fresco e separate da altri frutti, per consumarle quando sono ancora sode e dunque ricche di sostanze nutritive. È importantissimo stare attenti a questo accorgimento, altrimenti si potrebbero vanificare le proprietà quasi magiche di questo frutto.

