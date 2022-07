La frutta in estate è uno dei nostri più validi alleati. Da una parte la frutta è una grandissima fonte di vitamine e dall’altra è un alimento che ci disseta e ci rinfresca. I medici consigliano sempre il consumo di frutta e noi cerchiamo di trovare il mercato o il supermercato in cui comprare la migliore e spendere di meno.

Infatti, non solo pesche e albicocche ma anche tutti questi frutti estivi sono ora in promozione in molti supermercati e discount italiani.

Uva e altre delizie

Se ci rechiamo al Sigma troviamo l’uva Vittoria Bianca in offerta a 2,59 euro, per la confezione da 500 g. Invece, dal Carrefour Express troviamo il melone Mantovano IGP a 2,89 euro al chilo. Lo possiamo acquistare sfuso, avendo dunque la possibilità di scegliere la quantità, soprattutto se dobbiamo preparare dei gustosi ma leggeri antipasti.

Sempre al Carrefour Express troviamo della frutta di bosco, come i lamponi in offerta a 2,19 euro per la confezione da 125 g. Ancora in questa catena di supermercati, troviamo la rete di limoni da 750 g e viene 1,79 euro. Al Carrefour generale troviamo invece l’ananas a 1,19 euro al chilo e i mirtilli a 2,49 euro per la confezione da 250 g.

Anche l’anguria è in offerta, specialmente nella sua versione mini. La troviamo infatti a 0,99 euro al chilo, con uno sconto del 30%.

Non solo pesche e albicocche ma anche tutti questi frutti estivi in offerta al discount e supermercati

Al Penny troviamo il melone gialletto a 1,49 euro a chilo e le albicocche allo stesso prezzo. Per quanto riguarda l’Eurospin, invece, risaltano i meloni gialli che sono venduti a 0,99 euro al chilo e l’anguria baby a 0,79 euro al chilo.

Al Conad City troviamo invece le banane a 1,49 euro al chilo e i meloni retati a 1,29 euro al chilo. Il Koko Mero Anguria Midi lo troviamo in offerta a 0,89 euro al chilo, sempre nello stesso supermercato.

Nei Conad generali troviamo invece la confezione da 125 g di mirtilli a 1,39 euro. Da Elite supermercati troviamo invece l’ananas di Battaglio a 1,89 euro al chilo e la bomboniera di albicocche da 700 g per 2,49 euro.

