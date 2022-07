Ci sono alcuni alimenti che sembrano avere grossi benefici per il nostro organismo. La dieta mediterranea è davvero ricca di ogni genere di alimento che fa bene alla salute. Rispettando la stagionalità degli alimenti, possiamo mangiare cose buone e salutari ogni giorno.

In estate c’è l’imbarazzo della scelta per quanto riguarda la frutta. Alcuni dei frutti di questo periodo sono tra i più amati da tutti, senza dubbio. L’anguria, il melone retato, le pesche e le albicocche, per fare qualche esempio. Le pesche, poi, sono forse tra le più amate di tutti per la loro dolcezza. Ma c’è un altro frutto di stagione che matura in estate ed è reperibile fino all’autunno. Un frutto che spesso consumiamo secco solo quando abbiamo problemi di stitichezza, la prugna. La prugna o susina, però, è un frutto che merita davvero e che dovremmo consumare più spesso.

Non solo per favorire l’intestino, questo frutto di stagione sarebbe ricco di benefici e buonissimo cucinato così

Le prugne, o la susine, sono i frutti del Prunus domestica e hanno un sapore leggermente aspro. Per questo motivo in molti non le amano particolarmente e le consumano disidratate. Le prugne, però, sarebbero davvero ricche di benefici per la salute. Con solo 42 calorie, contengono anche vitamina C e antiossidanti. Le fibre, per cui sono tanto apprezzate, aiuterebbero anche a tenere sotto controllo la glicemia. Per non parlare del fatto che sarebbero perfette per tenere sotto controllo il peso mangiandole come spezza fame. Ma a non tutti piacciono per il loro sapore un po’ aspro, quindi come possiamo renderle più dolci?

Una crema squisita

Possiamo prepararle come marmellata e utilizzarle come ripieno di una gustosa crostata di frutta. Ma sono ancora più buone se preparate come una crema. Basterà creare uno sciroppo di zucchero e cuocere le prugne come se preparassimo la marmellata. A questo punto frulliamo le prugne cotte e uniamole alla panna fresca. Aggiungiamo un po’ di succo di limone per creare il latticello che darà un sapore particolare alla crema. Mettiamo il tutto in coppette e lasciamo riposare in frigo per un paio di ore. Serviamo con una spolverata di cannella ed ecco un dessert gustoso e fresco. Se non possiamo mangiare latticini possiamo sostituire il latte con una bevanda vegetale. Il latte di cocco o il latte di mandorla sono perfetti da abbinare alle prugne.

Quindi, non solo per favorire l’intestino, le prugne sono anche davvero deliziose. Possiamo prepararle nelle nostre ricette o mangiarle come frutta per uno spuntino. A volte anche gli alimenti più bistrattati possono riservarci molto sorprese. Succede spesso di non mangiare alcune cose perché non hanno un bell’aspetto o perché le colleghiamo a qualcosa di particolare. Diamo una possibilità a tutto, potremmo rimanere piacevolmente stupiti.

