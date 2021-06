In estate, l’afa e il caldo, modificano le abitudini quotidiane e lo stile di vita. Cambia il modo di affrontare la giornata e cambiano soprattutto le abitudini alimentari.

Il nostro corpo richiede freschezza e semplicità, per contrastare e proteggersi dai colpi di calore. I consigli sono sempre quelli di consumare dei cibi non pesanti, frutta e verdura di stagione e di bere molta acqua. Anche se non se ne sente la necessità.

Alimenti sani e leggeri non solo per contrastare il caldo, ma anche per mantenersi in forma.

Un frutto che rinfresca durante le giornate estive

C’è un frutto di stagione, salutare, fresco e molto amato, che è definito il re della bella stagione.

Infatti l’anguria o cocomero è uno dei frutti più consumati al mondo, sia per la sua bontà che per la capacità di dissetare.

Con solo 30 kilocalorie per 100 grammi, è ideale per uno snack leggero e fresco.

L’anguria non è solo buona, ma è anche dissetante. La sua polpa è composta dal 90% di acqua, quindi sazia facilmente e idrata il nostro corpo.

Questo frutto estivo dissetante e poco calorico rafforza le ossa e protegge il cuore

Abbiamo visto che l’anguria o il cocomero è un frutto che ci disseta e che ci sazia velocemente, anche assumendo pochissime calorie.

Ma pochi sanno che mangiato tutti i giorni, grazie alla vitamina C, aumenta le difese immunitarie.

Grazie al licopene, sostanza contenuta anche nei pomodori e che conferisce all’anguria il tipico colore rosso, migliora le funzioni cardiache. Il potassio e la vitamina C, aiutano a diminuire il colesterolo cattivo e regolarizzare il battito cardiaco.

Sempre il licopene e il potassio aiutano a protegge le nostre ossa contro l’osteoporosi e a fissare il calcio. Proteggendole e rinforzandole.

Ecco spiegato il motivo per cui questo frutto estivo dissetante e poco calorico rafforza le ossa e protegge il cuore.

