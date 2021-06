L’anguria è uno dei frutti più amati da tutti nella stagione estiva. È rinfrescante, buono ed è per il 90% circa composto da acqua, risultando dunque anche poco calorico. All’interno dell’anguria si trovano moltissimi elementi utili al corpo umano quali:

vitamine A, B, B6 e C;

carotenoidi;

licopene;

citrullina;

antiossidanti;

potassio;

fosforo;

magnesio.

Grazie a tutte queste proprietà l’anguria risulta essere il frutto perfetto per l’estate: rinfresca, idrata e ricarica! Tuttavia, seppur questo frutto è ricco di proprietà, non è sempre la scelta migliore.

Questo frutto è ricco di proprietà ma in pochi conoscono i suoi effetti collaterali

Poche persone sono a conoscenza di questo fatto, ma non bisognerebbe mai abusare di questo portentoso frutto e in alcuni casi bisognerebbe proprio evitarlo. Ecco a quali categorie di persone è sconsigliato mangiare l’anguria e perché, e quali solo le controindicazioni date dall’eccessiva assunzione di anguria.

Persone diabetiche

Questo frutto è in effetti poco calorico, tuttavia contiene molti zuccheri al suo interno. Per questo motivo le persone che soffrono di diabete dovrebbero consumarlo con molta parsimonia. È consigliato, sempre in questo caso, mangiare una piccola quantità di anguria accompagnata da un elemento ricco di fibre, per facilitare l’ingestione.

Persone con difficoltà di digestione

L’anguria è ricca di acqua e questo fa sì che sia più difficile da digerire poiché i liquidi contenuti in essa possono inibire i succhi gastrici. Si consiglia perciò di mangiare questo frutto a distanza dai pasti principali.

Persone affette da gastrite

In questo caso l’assunzione di anguria potrebbe intensificare il dolore dell’addome.

Persone che soffrono di disturbi al colon

Se una persona soffre di problemi al colon questo frutto potrebbe provocare gonfiore e dissenteria.

Allergie

Se si soffre di allergie a polline e alle graminacee bisogna stare attenti. L’anguria infatti ha la capacità di attivare l’istamina e dunque potrebbe provocare reazioni indesiderate.

Se invece si è allergici all’acido acetilsalicilico, elemento contenuto comunemente delle aspirine, bisogna valutare con un medico se assumere o meno questo frutto. Questo perché nell’anguria sono presenti salicilati naturali alla quale si potrebbe essere allergici.

Siccome questo frutto è ricco di proprietà, ma in pochi conoscono i suoi effetti collaterali, sono molti a subirne le conseguenze. Quante persone, per via del caldo, ne fanno un abuso smisurato? Ora lo si sa: mangiare troppa anguria non è mai una buona idea!