Quasi nessuno li usa più eppure rappresentano ancora un’ottima strategia di vendita

Oggigiorno sono tanti i mezzi attraverso i quali riusciamo a comunicare e in tempi brevissimi.

Chi infatti non utilizza le app dedicate alla messaggistica: tipo WhatsApp e Messanger fra tutte.

Sembrano invece andati in disuso gli SMS, ossia i vecchi messaggi senza connessione.

Al contrario di qualche anno fa, oggi quasi tutte le compagnie telefoniche includono gli sms gratuiti nei pacchetti delle offerte. Come se più nessuno fosse disposto a pagare per averli!

Quasi nessuno più li usa eppure rappresentano ancora un’ottima strategia di vendita

I vecchi SMS quindi, sembrano non interessare più a nessuno.

Eppure c’è chi è pronto a giurare che i vecchi messaggi restano ancora il mezzo di comunicazione migliore e dunque più efficace.

Spesso le aziende utilizzano una strategia di vendita basata proprio sull’invio di SMS personalizzati e promozionali.

E c’è chi è pronto a sostenere che l’invio di SMS ai propri clienti sia una chiave di comunicazione di successo. In tal modo i clienti infatti si sentono seguiti e coccolati.

Pensiamo ad esempio alle promozioni commerciali soprattutto quando sono riferite a vendite promozionali limitate. Ebbene in questi casi quale modo migliore per informare i propri clienti se non inviando loro un SMS.

A differenza infatti delle app di messaggistica, i messaggi tradizionali non hanno bisogno di connessione internet.

Il loro invio quindi è immediato e diretto, non rischia di subire ritardi proprio perché non subordinato a Wi-Fi o comunque connessioni internet.

Quindi, ricevere e aprire un SMS è facile e immediato. A ciò poi si va ad aggiungere un’altra circostanza di non poco conto. In un mondo super tecnologico infatti persiste comunque una minima percentuale di utenti poco avvezzi alla tecnologia. Che quindi non avranno alcun problema per la lettura di questi messaggi.

Gli SMS vengono usati non solo per messaggiare!

Non dimentichiamo poi che gli sms oltre che per messaggiare, vengono spesso usati anche per l’invio di codici PIN o di OTP necessari per effettuare operazioni bancarie o di acquisto.

Questi tipi di codici infatti possono essere trasmessi solo tramite gli SMS tradizionali.

Abbiamo visto quindi che quasi nessuno più li usa eppure rappresentano ancora un’ottima strategia di vendita.

Gli SMS quindi seppure ormai in disuso presentano ancora molti vantaggi, rispetto ad altre forme di comunicazione e strumenti di marketing. Restano quindi ancora il mezzo di comunicazione migliore, efficace e sicuro.

Approfondimento

Ecco un errore da evitare assolutamente nel pulire il cellulare per non rovinare l’audio