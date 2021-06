Questo delizioso frutto esotico possiede tante proprietà benefiche per il corpo e lo si può trovare anche in moltissime varietà differenti

L’anguria è uno dei frutti più amati da tutti nella stagione estiva. È rinfrescante, buono ed è per il 90% circa composto da acqua, risultando dunque anche poco calorico. In pochi però sanno che l’anguria è un frutto tropicale che deriva dall’Africa. Le prime testimonianze riguardanti le origini di questo succoso frutto si trovano infatti nell’antico Egitto. Si presume che, per mezzo delle attività di commercio, dal nord dell’Africa esso approdi nel Mediterraneo. Da qui l’espansione in Europa e nel resto del mondo successivamente. Si può dunque dire che l’anguria possegga una storia millenaria.

L’anguria è fortemente benefica per l’organismo in quanto:

a causa dell’alto contenuto di acqua è fortemente diuretica e dissetante;

le vitamine contenute al suo interno sono potenti antiossidanti che possono aiutare a prevenire tumori;

è considerata un antinfiammatorio naturale;

depura l’organismo ed i suoi semi posseggono anche leggere proprietà lassative e risultano essere ricchi di fibre;

rinforza il sistema immunitario;

aiuta la circolazione sanguinea;

migliora la solidità delle ossa;

può contrastare l’ipertensione e le malattie cardiache;

aiuta a ridurre il colesterolo;

contrasta l’invecchiamento delle cellule;

è ottima contro la ritenzione idrica;

è in grado di diminuire il gonfiore, specialmente delle gambe.

Una moltitudine di forme e colori

Questo delizioso frutto esotico possiede tante proprietà benefiche per il corpo, come detto pocanzi, e lo si può trovare anche in moltissime varietà differenti. Sono circa 1200 le tipologie di angurie che vengono coltivate nel mondo. È davvero sorprendente quanto possano risultare diverse tra loro.

Molti tipi di anguria non sono di colore rosso. Esse, infatti, possono essere anche gialle, arancio, verde chiaro e di varie altre tonalità. Un vero arcobaleno di frutti esotici deliziosi.

Anche le dimensioni variano. Si passa dalle mini angurie, che pesano in media due o tre chili, alla varietà di angurie giganti che arrivano a pesare oltre cento chili.

Questo esotico frutto è davvero favoloso in tutte le sue sfaccettature ed è un ottimo alleato per la salute, specialmente durante la stagione estiva.

