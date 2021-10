In questo periodo dell’anno di primi freddi è molto importante curare le difese immunitarie per proteggerci dai malanni stagionali. Per farlo, avere un’alimentazione equilibrata, con il giusto apporto di frutta e verdura, è fondamentale. Non tutti i frutti sono ricchi di nutrienti, per questo dovremo scegliere la frutta più ricca di vitamine e sali minerali.

Oggi, perciò, parleremo di un frutto poco conosciuto ancora dagli italiani ma che, a quanto pare, sarebbe un toccasana per la salute. Infatti, questo frutto dolcissimo ha la vitamina C di un limone e sembrerebbe perfetto per aiutare ad alzare le difese immunitarie.

Un ibrido che unisce i pregi di due agrumi

Il frutto di cui parliamo oggi appartiene alla famiglia degli agrumi ed è un ibrido. Nasce, infatti, dall’incrocio tra il mandarino e il pompelmo e si chiama mapo o tangelo.

Il gusto di questo frutto è meno aspro del limone e ha un sapore che ricorda la dolcezza del mandarino. La scorza è verde e liscia e la polpa di colore giallo-aranciato.

Il mapo è nato nell’800 negli Stati Uniti ma ora viene anche coltivato nel nostro Paese, in particolare in Sicilia e in Calabria. Si tratta di un frutto da mangiare a spicchi alla fine dei pasti, proprio come un mandarino, perfetto per digerire e per dare un ottimo sapore alla bocca. Un’altra caratteristica di questo agrume è quella di non avere semini, essendo un ibrido.

Il mapo è un frutto con ottime proprietà nutrizionali. Poco calorico, ha una percentuale di grassi esigua (0,08grammi), e contiene molto potassio. Oltre a questo, è ricco di sali minerali, flavonoidi, vitamina A e vitamine B.

La dote principale del mapo, però, è proprio l’alto contenuto di vitamina C, perfetta per gli antiossidanti che contiene per combatte i radicali liberi. Oltre all’effetto antiossidante, la vitamina C ha un effetto antinfiammatorio. Ottima per stimolare il sistema immunitario e proteggerci da virus e batteri e dai sintomi di raffreddamento.

Il mapo si trova al mercato proprio in questo periodo dell’anno, perfetto per farne scorpacciate di salute.

