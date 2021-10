Un vero e proprio “salva tempo “ dei giorni nostri, le padelle antiaderenti sono estremamente pratiche e veloci.

Queste padelle che hanno completamente stravolto il modo in cui cuciniamo sono rivestite da un particolare strato interno di PTFE, il teflon, un particolare materiale plastico che le rende antiaderenti.

Questi tipi di padelle ci permettono infatti di cucinare qualsivoglia pietanza senza ricorrere all’utilizzo di nessun tipo di grasso. Perfette per una preparazione last minute ed anche dietetica e light.

Mai più padelle rovinate con questi 2 economici trucchetti per renderle anti aderenti

La pecca di queste formidabili padelle risiede nella loro usura, infatti man mano che vengono utilizzate tendono a consumarsi perdendo le loro proprietà antiaderenti.

In alcuni casi, secondo quanto riportato da uno studio autorevole, in seguito ad usura possono diventare pericolose per la salute. Il problema non è tanto il materiale di cui sono rivestite, ma i metalli sottostanti di cui sono composte, che in alcuni casi non sono adatti per entrare a contatto con gli alimenti.

Ma come fare per rendere le padelle antiaderenti come appena comprate?

Recuperare una padella antiaderente

Gli usi frequenti, i lavaggi e comuni errori, possono opacizzare le padelle e farle diventare meno efficaci nella loro azione antiaderente. Ma non c’è da preoccuparsi infatti non avremo mai più padelle rovinate con questi 2 economici trucchetti per renderle anti aderenti.

Rimedi naturali di bellezza

Il primo metodo consiste nell’effettuare un vero e proprio trattamento di bellezza per le nostre padelle. Il segreto risiede nell’uso di un olio vegetale, con il quale rivestire lo strato superficiale delle stesse.

La prima cosa da fare è ripulire ed asciugare bene la padella e solo successivamente applicare una piccola quantità di olio di arachidi sul fondo della stessa. Mettere la padella per 60 secondi sul fornello, toglierla e lasciar raffreddare. Successivamente lavare la padella ed asciugarla accuratamente. Il risultato sarà eccellente, la padella infatti risulterà come appena comprata.

Un altro trattamento che permette alle padelle antiaderenti di rimanere in buono stato è l’uso di aceto e bicarbonato. Versare in una padella 250 ml di acqua, 2 cucchiai di bicarbonato di sodio e 125 ml di aceto. Mettere la padella sul fuoco e far bollire il composto per 10 minuti. Lasciar raffreddare, ripulire la padella e ungere con un olio vegetale il fondo della padella.

Con questi due semplici metodi che possiamo considerare come dei veri trattamenti di bellezza ritarderemo di gran lunga l’usura delle nostre efficacissime padelle antiaderenti.

Consigli pratici

Vogliamo chiudere il nostro articolo con un consiglio pratico ed è quello di sostituire completamente la padella da cucina, in caso di usura eccessiva o graffi sul materiale. Evitando così di incappare in spiacevoli ed evitabili rischi per la nostra salute.