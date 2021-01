Il melograno è un frutto che regala numerosi benefici alla salute. Infatti non solo è ricco di fibre, che garantiscono una corretta digestione. Ma aiuta anche a controllare il colesterolo, proteggere le difese immunitarie e migliorare la circolazione. Insomma, un vero e proprio toccasana. Non tutti sanno, però, che il melograno ha anche proprietà straordinarie per la bellezza della pelle. Ecco perché questo frutto di stagione è l’ingrediente segreto del tonico anti età fai-da-te.

Perché è importante non saltare mai l’applicazione del tonico viso

Il tonico viso è un passaggio essenziale della cura quotidiana della pelle. Deve essere applicato dopo la pulizia del viso, e prima della crema idratante. Spesso, tuttavia, viene saltato. Ecco perché è importante non trascurare l’applicazione di questo prodotto:

elimina i residui dello struccante; contribuisce a purificare l’epidermide; svolge un’azione astringente sui pori; ripristina la naturale acidità della pelle.

Insomma, utilizzare il tonico è fondamentale. Ma non è detto che si debba spendere una fortuna per procurarsi un ottimo prodotto. Anzi, ci si può prendere cura del portafoglio, dell’ambiente e della pelle allo stesso tempo. Il segreto è preparare un tonico fai-da-te con componenti facili da trovare. In particolare, basta utilizzare il melograno: questo frutto di stagione è l’ingrediente segreto del tonico anti età fai-da-te.

Tutti i benefici del melograno e del tè verde

Il melograno è un frutto dalle straordinarie proprietà anti-età. Infatti, è ricco di sostanze antiossidanti che prevengono l’invecchiamento cutaneo. Inoltre, stimola la produzione di collagene e la rigenerazione delle cellule. Ecco perché questo frutto di stagione è l’ingrediente segreto del tonico anti età fai-da-te. Si può utilizzare una spremuta di melograno fresco, ma anche un succo di melograno 100% confezionato.

Tuttavia, il melograno non è l’unica componente del trattamento fatto in casa. Per risultati ottimali, deve essere accompagnato dal tè verde. Anche questa bevanda è ottima per la salute: studi scientifici indicano che berla allunga la vita. Applicarla al viso, invece, ringiovanisce la pelle. Infatti, il tè verde ha proprietà antiossidanti e antiinfiammatorie. Riduce l’arrossamento della pelle e i danni causati dal sole.

La ricetta del tonico viso fai-da-te che previene i segni dell’età

Per preparare il tonico viso fai-da-te, servono:

2 cucchiai di succo di melograno; 2 cucchiai di acqua distillata; 4 cucchiai di tè verde.

Basterà poi seguire questi passaggi:

diluire il succo di melograno con l’acqua distillata; preparare il tè verde mettendolo in infusione nell’acqua bollente; quando il tè si è raffreddato, mescolarlo al succo diluito; versare il liquido ottenuto in un barattolo e scuoterlo per mescolare al meglio gli ingredienti.

Questo tonico del tutto naturale può essere conservato per due settimane in frigorifero.