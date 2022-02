Avere un balcone o un giardino fiorito è motivo d’orgoglio per tutti gli appassionati di giardinaggio. Un bel vaso fiorito con una pianta decorativa può davvero dare quel tocco in più alla casa. E sappiamo che dopo l’inverno è arrivato il momento di trapiantare e sostituire le piante ormai secche e malandate.

Con l’arrivo della primavera c’è un po’ di lavoro da fare per decorare al meglio il nostro spazio verde. Procediamo alle potature degli alberi, eliminiamo le foglie marce alle siepi e rinvasiamo le piante che dovranno fiorire. Poi se la nostra passione sono i fiori carichi di petali e super colorati è il momento di sbizzarrirsi.

In genere quando si pensa a tocchi di colore uno dei primi fiori a cui pensiamo è l’ortensia. Insieme al ciclamino e alle azalee è probabilmente tra i fiori più amati. Dopo averla coltivata in vaso si recide e si sfoggia per decorare un bel tavolo da pranzo. Usando poi qualche trucco dei fioristi si possono anche avere ortensie rigogliose per settimane.

La pianta che stupirà tutti ma meno conosciuta

Ma in questo periodo fiorisce una splendida pianta che non tutti conoscono. Siamo abituati a vederla nei film o nei cataloghi di arredamento perché è davvero scenografica. Difficilmente si trova sui balconi o nei giardini ed è un vero peccato. Il suo fiore così carico di colore è uno spettacolo per gli occhi.

Questo fiore così bello da sembrare finto fiorisce a marzo ed è perfetto per abbellire balconi e giardini

Stiamo parlando del giacinto, il cui nome scientifico è Hyacinthus, una pianta bulbosa perenne priva di fusto. Il suo incredibile fiore ha una forma tubolare e quasi sembra una piccola stella. La particolarità di questo fiore è che l’infiorescenza è molto fitta e davvero profumata.

La pianta raggiunge circa i 30 cm di altezza, quindi rimane ben compatta. Le foglie verde intenso sono molto carnose ed è perfetta per abbellire qualsiasi casa. In più come se non bastasse i colori dei suoi fiori sono davvero tantissimi. Si può trovare dai toni del blu, del rosa, ma anche più delicati come il bianco con sfumature tenui.

Resistente e molto scenografica

Riesce a crescere senza aver bisogno di troppa luce, l’importante è annaffiarla regolarmente. Il vaso in cui si pianta è davvero molto importante, tanto che spesso nei vivai si trova quello apposito. Questo perché per farla fiorire rigogliosa bisogna evitare che l’acqua ristagni sul fondo.

Il bello di questa pianta è che una volta appassiti o recisi i fiori, i bulbi si possono riutilizzare. Eliminando foglie e fiori, basterà riporre i bulbi in un luogo buio per avere una fioritura rigogliosa l’anno successivo.

Quindi scegliamo questo fiore così bello da sembrare finto invece dei soliti ciclamini ed ortensie. Per un balcone super colorato possiamo scegliere diversi tipi di piante. La natura ci offre una vasta scelta quando si tratta di piante decorative. Con il giacinto avremo un terrazzo spettacolare già dai primi giorni di primavera.

Approfondimento

Quali piante scegliere per proteggere balconi e terrazzi da occhi indiscreti