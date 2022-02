Non servono diploma né terza media per queste opportunità lavorative in Unieuro sia a tempo pieno che parziale

Unieuro è alla ricerca di diversi profili lavorativi da inserire all’interno dei punti vendita e degli uffici della catena. Le posizioni aperte permettono la candidatura anche a persone che non hanno maturato esperienza pregressa nel ruolo selezionato. Inoltre, per la maggior parte di queste, non è necessario avere un particolare titolo di istruzione. Ciò non toglie la presenza di alcuni requisiti necessari che il candidato dovrà soddisfare per avere buone possibilità di essere assunto. Vediamo di seguito alcuni dei ruoli disponibili e come candidarsi subito.

La catena specializzata nella vendita di elettronica ed elettrodomestici offre una pagina completamente dedicata alle carriere, accessibile dal sito ufficiale. Andando su questa, potremo distinguere gli annunci di lavoro per i negozi e quelli per gli uffici. In entrambe le categorie ci sono opportunità lavorative dai requisiti accessibili per le quali non servono diploma né terza media.

Gli annunci di lavoro disponibili

Per fare un esempio, analizziamo l’annuncio per Addetti Vendita su Carpi, in provincia di Modena. Il candidato ideale è appassionato del settore dell’elettronica e degli elettrodomestici ed ha già esperienze nel campo retail. Ha spiccate doti relazionali, comunicative e organizzative, capacità di problem solving, energia e determinazione. Unieuro offre per questo profilo un contratto a tempo determinato. Viene garantita la possibilità di lavorare con formula part time ai candidati appartenenti alle Categorie Protette, come specificato all’interno degli annunci dedicati.

Altra posizione interessante è Tirocinio Aiuto Commesso, ideale per giovani appassionati del settore che abbiano conseguito il più recente titolo di studi entro 12 mesi. Dai 3 ai 6 mesi di contratto, nei quali il candidato scelto si occuperà di accogliere la clientela, proponendo prodotti adeguati e fornendo assistenza nell’acquisto. Inoltre, allestirà il negozio e le vetrine affidategli. Il titolo di studi posseduto deve essere o il diploma o la laurea. Inoltre, l’interessato al ruolo deve essere in possesso dei requisiti necessari previsti dall’annuncio, simili a quelli già esposti per gli Addetti Vendita.

Non servono diploma né terza media per queste opportunità lavorative in Unieuro sia a tempo pieno che parziale

Per scoprire la lista completa degli annunci di lavoro in Unieuro, consultiamo la pagina dedicata alle carriere. Cliccando sulla posizione di interesse avremo la possibilità di inviare domanda compilando un form apposito, allegando curriculum vitae.

