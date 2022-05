Alcuni film sono molto emozionanti perché raccontano in maniera accurata ed interessante delle storie vere. Ci lasciano senza parole, facendoci scoprire delle realtà che conoscevamo davvero poco.

Oggi conosciamo proprio una pellicola di questo tipo. Si tratta di una grande opera americana di qualche anno fa, interpretata da un grandissimo attore e diretta in maniera sapiente. La cosa più importante è che questo film racconta una storia vera che tutti dovremmo conoscere.

La pellicola che ha stregato tutti

La pellicola che conosciamo oggi è un “biopic”, termine che indica un film biografico. Opere di questo tipo raccontano la storia della vita di personaggi esistiti davvero.

Il film che vediamo oggi è American Sniper, basato sul libro autobiografico di Chris Kyle, considerato il miglior cecchino dell’esercito degli Stati Uniti. Questo adattamento è diretto da Clint Eastwood, famosissimo regista che era già diventato celebre decenni fa come attore, soprattutto nei film del grande Sergio Leone.

In questo film, Eastwood vuole raccontare una storia vera, che faccia capire al Mondo cosa voglia dire combattere in guerra e quali strascichi essa lasci sui suoi protagonisti. La trama segue quindi la vita di Chris Kyle, che ad un certo punto decide di arruolarsi nei Navy SEAL, un corpo della Marina degli Stati Uniti. Questo lo porterà presto a combattere nella guerra in Iraq, dove sarà costretto a vivere esperienze terribili ed a compiere scelte difficilissime. Tutto questo avrà anche un forte peso sulla sua vita una volta tornato a casa.

Questo film racconta una storia vera e ci terrà incollati allo schermo con azione e grandi emozioni

Il film è un continuo susseguirsi di emozioni e di profonde riflessioni sulla guerra e sui suoi tremendi effetti. Tutto è reso molto credibile dalla fantastica interpretazione dell’attore protagonista, ovvero Bradley Cooper. Qui Cooper regala una delle sue performance migliori, che le è valsa la nomination all’Oscar come miglior attore protagonista.

In totale il film era candidato a 6 Oscar ed ha vinto quello per il miglior montaggio sonoro. Tra le nomination segnaliamo anche quella per il miglior film, la statuetta più ambita del mondo del cinema.

American Sniper insegna insomma che a volte drammatizzare delle esperienze di vita vera può essere un metodo efficacissimo per comunicare un messaggio. Si tratta ovviamente di una pellicola non adatta a tutti, con contenuti violenti, ma se ce la sentiamo è bene guardarlo per approfondire temi molto importanti.

