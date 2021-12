Tutti noi ormai passiamo moltissimo tempo a vedere film e serie tv sulle principali piattaforme presenti nel nostro Paese. La televisione ormai è sempre meno frequentata dai giovani e si tende a seguire prodotti in streaming che possiamo scegliere dove e quando fruirne. La scelta di prodotti nelle piattaforme è sempre più ampia, e non si può dire che non soddisfi tutti i gusti. In alcuni casi, però, è difficile scegliere cosa guardare, proprio data l’ampissima scelta.

Oggi vogliamo consigliare un film documentario che si trova in streaming e che sta riscontrando ampio successo. Infatti, questo film appena uscito su Netflix è perfetto per chi vuole passare un weekend all’insegna di emozioni forti.

Quando la realtà lascia con il fiato sospeso più della finzione

Il film di cui vogliamo parlare oggi si intitola 14 Peaks ed è una produzione internazionale che è uscita su Netflix in settimana. Narra le imprese da record dell’alpinista nepalese Nirmal Purja che per primo nella storia ha scalato tutti gli Ottomila in una stagione sola.

Il film segue in tempo reale la realizzazione dell’impresa, che è stata una scommessa contro il tempo e le condizioni atmosferiche. Nirmal ha realizzato un’impresa epica per la quale ha dovuto sostenere ritmi estenuanti ed un allenamento, nonché una preparazione psicologica incredibile.

Se il precedente record di ascensione a tutti gli Ottomila era di sette anni, Purja e il suo team ci hanno messo poco più di sei mesi, anche grazie alle tecnologie.

Il film è girato in tipico stile Netflix ed è molto scorrevole e piacevole anche per chi non è un esperto di montagna. Tramite interviste agli amici di Nirmal e a esperti alpinisti come Messner, il film mostra in modo interessante i retroscena di questa impresa da record.

Il documentario mostra immagini spettacolari girate con droni e aerei in cui si vedono le vette più alte del Mondo e i paesaggi mozzafiato del Tibet, del Nepal e del Pakistan. Molto interessanti sono i flashback in cui viene mostrato l’allenamento militare cui Purja si è sottoposto nel corpo dei gurkha.

Se amiamo l’azione e il fiato sospeso ma anche le storie vere ed emozionanti non possiamo perderci “14 Peaks: nothing is possible”, perfetto per un weekend in famiglia o in coppia.

