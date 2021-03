Un problema sempre più frequente comune a chi usa i servizi di streaming è la scelta dei film. Se da un lato i vari servizi di streaming ci hanno messo a disposizione innumerevoli film e serie tv, dall’altro la scelta può essere difficile. Spesso per indecisione o per la difficile esigenza di mettere d’accordo tutta la famiglia finiamo per perdere ore a decidere.

Oggi vedremo alcuni consigli per evitare di perdere tempo a scegliere il film su Netflix.

Una lista efficace

Il primo consiglio per evitare di perdere tempo è fare una lista dei film che vogliamo vedere man mano che ne veniamo a conoscenza. La lista andrà ad espandersi e sarà sempre più completa. Possiamo anche realizzare la lista dividendo i film per genere: horror, adatti alla famiglia, romantici, fantasy… In questo modo avremo un serbatoio di idee da cui pescare quando ne avremo bisogno.

Man mano che inseriamo i film nella lista, su consiglio di amici o dopo aver letto recensioni positive sul tal film, possiamo procedere alla ricerca dei titoli sui canali streaming. Se questi saranno presenti potremo metterli nella nostra lista e saranno sempre “a portata di mano”.

Un altro efficace metodo può essere quello di raggruppare i film e le serie in base allo stato d’animo. Possiamo fare una lista per i film allegri, una per quelli cupi, una per una serata tra amici, un’altra per film da guardare a tarda notte. In questo modo in base a come ci sentiremo potremo scegliere il film migliore per quel preciso momento.

Come evitare di perdere tempo a scegliere il film su Netflix

Abbiamo svelato alcuni modi semplicissimi per organizzare la visione serale in famiglia, in modo da avere sempre dei titoli a portata di mano. In questo modo perderemo molto meno tempo e avremo più tempo per i nostri film e le nostre serie preferiti.

Qui abbiamo consigliato un film appena uscito in streaming in grado di appassionare tutta la famiglia, grandi e piccini.