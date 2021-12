Tra i molti primati che possiamo contare in Italia, ce n’è uno particolarmente colorato e gioioso. D’altronde, il periodo delle festività è perfetto per condividere con tutti un pochino di serenità e di gioia. Quindi, gli ideatori devono aver pensato che non ci sarebbe nulla di meglio che trasmettere gioia con un albero gigante e luminosissimo.

Addirittura, se ci dovesse capitare di passare sopra questa Regione in aeroplano, potremmo persino vederlo chiaramente, se non abbiamo delle nuvole di mezzo. Stiamo parlando infatti di un albero che dal 1991 è presente nel Guinness dei Primati per questa caratteristica. Pochi sanno che l’albero di Natale più grande al Mondo si trova in Italia ed ecco dove e perché passarci. E trascorrere un weekend in un borgo italiano da favola per vedere l’albero di Natale più grande al Mondo e tante altre meraviglie è proprio quello che fa per noi.

La città del lupo

Stiamo parlando dell’Albero di Natale di Gubbio, in Umbria. Molti si chiederanno come sia possibile. Ebbene, dobbiamo sapere che si tratta di una sagoma luminosa immensa, che copre addirittura un monte intero e che si estende proprio sopra la pittoresca cittadina umbra. La base è addirittura di 450 metri, mentre l’altezza è di ben 750 metri. La superficie complessiva coprirebbe, così, l’equivalente di circa 30 campi da calcio. In quest’area, sono disseminate circa 750 luci multi colore installate sulle punte degli alberi. Queste ne disegnano, o per meglio dire ne colorano, la sagoma e gli addobbi. Come se non bastasse, c’è persino la stella cometa, che conta da sola circa 250 impianti luce.

Il Monte Ingino si illumina di festa per tutto il periodo delle festività ormai da tanti anni. Al tramonto, quando scende il sole, si illumina quest’opera originale e unica. L’idea originaria pare fosse sorta nel 1981, quando per la prima volta venne realizzata una base dell’albero che si sarebbe via via sviluppato. Ogni anno si arricchisce di qualche dettaglio nuovo. Il 7 dicembre è prevista così l’accensione, che viene realizzata normalmente da personaggi di spicco. Tra di loro si sono succeduti astronauti, personaggi del mondo della cultura e dello spettacolo, scienziati ed addirittura Pontefici. Nel 2014, ad esempio, l’accessione fu realizzata da Papa Francesco in persona.

Un weekend in un borgo italiano da favola per vedere l’albero di Natale più grande al Mondo e tante altre meraviglie

L’idea di vedere l’albero di Natale più grande del Mondo può allora rappresentare la base per un ponte dell’Immacolata fuori porta o per un weekend natalizio. Gubbio è una città nota per la sua struttura medievale unica. È famosa per la corsa dei Ceri che si svolge a metà maggio, così come per la tradizione delle maioliche, degli sbandieratori e dei tiratori con la balestra.

Come se non bastasse, a poche decine di chilometri ci sono tante altre città d’arte d’eccezione come Perugia ed Urbino. Ecco allora che grandi e bambini potranno sognare con l’atmosfera di festa e di gioia propria dell’inizio delle festività. E per quanti fossero alla ricerca di un’attività coinvolgente ed unica, ecco il regno di Babbo Natale in Italia.