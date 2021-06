Piano piano si ritorna alla normalità. Si è appena infatti conclusa a Milano la fashion week, evento di moda di gran rilievo dedicato alle collezioni maschili.

La Milano fashion week infatti è un evento che permette agli stilisti e alle case di moda di presentare le ultime collezioni.

L’appuntamento è fissato ogni anno tra gennaio e febbraio per la presentazione delle collezioni autunno/inverno. E poi settembre-ottobre per la presentazione delle collezioni primavera/estate.

Quest’anno a causa della pandemia l’appuntamento di gennaio è slittato a giugno.

Durante l’ultima settimana, nel Palazzo di via Borgonuovo a Milano, Giorgio Armani ha presentato la sua collezione uomo per la primavera 2022. Non è certo passata inosservata la presenza sulle passerelle del supermodello Fabio Mancini.

Da anni volto iconico della maison di Giorgio Armani.

Fabio Mancini fissa l’ennesimo record ed entra nella storia della maison di Giorgio Armani

La storia di questo bellissimo ragazzo, travolto dal successo ma rimasto sempre ancorato alle sue origini, l’abbiamo raccontata in un precedente articolo che potrete leggere qui.

Fabio è un ragazzo che si è costruito da solo ed ha saputo superare tante difficoltà nel suo percorso di vita.

Ma è anche colui che è stato poi travolto da un successo inaspettato, che dura da anni e che lo ha portato a raggiungere importanti obiettivi.

Nell’ultima settimana Fabio ha tagliato un altro importantissimo traguardo.

Grande Fabio ! Il suo è un successo unico, meritato…da record!

Proprio così!

Fabio Mancini fissa infatti l’ennesimo record ed entra nella storia della maison di Giorgio Armani

Ha sfilato per 11 anni…22 stagioni consecutive!

Ha segnato quindi un record nella storia della moda. Un traguardo che nessun altro modello italiano ed internazionale era mai riuscito a raggiungere prima d’ora.

Così come sono da record il numero delle campagne pubblicitarie fatte da Fabio!

Un successo nel successo! Tutto meritato per questo ragazzo. Bellissimo fuori e stupendo dentro. Un animo nobile il suo, spesso raccontato e tangibilissimo se si ha la fortuna di conoscerlo! Lui che passa dalla vita mondana e dunque dal lusso più sfrenato, a giornate poi trascorse tra gente comune e posti poco conosciuti, colpisce inevitabilmente per la sua bellezza e per la sua semplicità.

Ed ora che le vacanze sono vicine non ci resta che sperare di averlo presto tra noi, per festeggiare i suoi successi e per godere ancora una volta della sua splendida persona.