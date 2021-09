Il dopo estate segna la ripresa della ricerca del lavoro per chi è ancora attivo su questo fronte. Al riguardo, ecco 10 concorsi in questa Regione per laureati e diplomati da non lasciarsi sfuggire a settembre. Si tratta di bandi pubblicati da vari Enti territoriali del Piemonte e che riguardano diversi profili.

Premettiamo che la nostra sarà una sintesi dei passaggi chiave dei vari bandi. Inoltre, quella che esporremo è solo una selezione di tutti quelli attualmente in corso nella Regione Piemonte.

Il primo concorso prossimo alla scadenza

L’ASL di Alessandria ha pubblicato (G.U. n. 64) un bando per la ricerca di 16 posti di dirigente medico anestesia e rianimazione a tempo indeterminato.

I requisiti di carattere generale sono la cittadinanza (salvo le eccezioni previste per legge) e l’idoneità fisica all’impiego. Tra i requisiti specifici troviamo la laurea in Medicina e Chirurgia, la specializzazione nella disciplina oggetto del concorso e l’iscrizione all’Ordine dei Medici.

Il Comune di Cuneo

Diversi i bandi pubblicati dal Comune di Cuneo, tutti visibili nella sezione “Concorsi/Selezioni”. I due più vicini alla scadenza (domande entro le ore 23.59 del 16 settembre 2021) riguardano i seguenti corsi-concorsi (G.U. n. 65):

3 posti di istruttore amministrativo (cat. C), riservati alle categorie protette;

11 posti di istruttore amministrativo (cat. C).

La selezione è per esami e l’assunzione è a tempo pieno e indeterminato.

Passando invece alla scadenza del 4 ottobre (G.U. n. 70), troviamo 2 bandi di corso-concorso entrambi gestiti in forma associata:

5 posti di istruttori tecnico (Cat. C) presso il Comune di Cuneo e quello di Carrù;

15 posti di agente di polizia municipale (Cat. C) presso i Comuni di Cuneo, Beinette, Borgo San Dalmazzo, Demonte, Mondovì, Neive e Vicoforte. Il trattamento economico lordo è pari a 20.344,07 euro, oltre alla tredicesima e alle altre indennità eventualmente spettanti. Vediamo infine alcuni dei requisiti: età tra i 18 e i 38 anni, idoneità fisica, inesistenza di condanne penali, diploma e patente di guida B e A.

L’ASL del Verbano Cusio Ossola-Omegna

Si tratta di un concorso con gestione condivisa della procedura per la selezione di 20 infermieri, cat. D, a tempo indeterminato (G.U. n. 66). Ai requisiti di carattere generale (cittadinanza e idoneità), quelli specifici riguardano il possesso di diploma di laurea abilitante alla professione e l’iscrizione all’Albo.

Le domande andranno inoltrate solo in modalità online entro il 19 settembre.

Infine giungiamo a due distinti concorsi (G.U. n. 69) per i quali la scadenza è prevista il 30 settembre.

Il Comune di Bra (provincia di Cuneo) ha pubblicato 3 concorsi per la copertura a tempo indeterminato di:

3 posti di assistente sociale, cat. D;

5 posti di istruttore direttivo amministrativo, cat. D;

8 posti di istruttore direttivo amministrativo, cat. C.

Per tutti i concorsi le domande (e relativi documenti richiesti) andranno inviate solo tramite PEC.

In chiusura abbiamo il concorso (per esami) del Comune di Vercelli, per la copertura di 15 posti di vari profili professionali. Il bando prevede alcune riserve dei posti mentre l’assunzione è a tempo pieno e indeterminato.

Infine, si invitano vivamente i Lettori interessati a uno o più dei concorsi su esposti a prendere visione integrale dei relativi bandi.

