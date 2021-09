Siamo arrivati in quel periodo dell’anno in cui inizia la caccia ai libri scolastici in vista del fatidico rientro.

Per le strade delle nostre città non è difficile imbattersi in file chilometriche che partono dalle librerie e cartolibrerie che vendono i libri per la scuola.

Bisogna, quindi, armarsi di buona volontà, fare la fila, comprare i testi da caricare in macchina e ordinare quelli non disponibili da subito.

Quest’anno c’è, però, una soluzione alternativa che permette non solo di ordinare online i libri scolastici e riceverli direttamente a casa, senza sforzo e velocemente.

Ma anche di ottenere, spesso, un piccolo sconto.

Ciò è possibile grazie ad Amazon e in questo articolo vedremo esattamente come fare.

Ecco come acquistare in pochi minuti libri scolastici anche scontati su Amazon

Innanzitutto, si tratta di una procedura molto semplice che si può fare anche dallo smartphone.

Poi, con questo metodo, si possono ordinare i libri di testo per le scuole elementari, per le medie e per le superiori.

Inoltre, non è necessario contattare la scuola o i docenti per sapere quali libri sono stati adottati, quali sono da comprare o consigliati, perché si scopre tutto online.

Per quanto riguarda lo sconto, invece, è applicato su tantissimi testi ma non c’è una percentuale di sconto unica e fissa.

Completata questa fase introduttiva ecco, allora, come acquistare in pochi minuti libri scolastici anche scontati su Amazon.

La prima cosa da fare è cercare sul motore di ricerca “adozionilibriscolastici.it” ed entrare nel primo sito che compare.

Questo avrà una barra blu con scritto “Ritorno a scuola” e il logo di Amazon in alto a sinistra.

A questo punto, si potranno seguire le indicazioni della barra di ricerca sottostante indicando direttamente il nome dell’istituto.

Oppure si potrà selezionare la regione in cui si abita dall’elenco o dalla cartina.

In questo secondo caso, si selezioneranno, poi, da un altro elenco, la provincia, la località, e il tipo di scuola.

Dopo di ciò, comparirà un ulteriore elenco con tutte le scuole in ordine alfabetico per nome e bisognerà selezionare propria.

Sia nel primo modo, cercare direttamente l’istituto nella barra di ricerca, sia con questa seconda alternativa procedura, si verrà indirizzati sulla stessa pagina.

In questa, compariranno tutte le informazioni dell’istituto selezionato e si potrà scegliere la classe di appartenenza cliccando sull’icona (Es. 1°C).

Gli ultimi passaggi

Ecco che, allora, si troverà l’elenco completo dei libri adottati per la classe selezionata.

Per ogni libro compare anche il suggerimento “da acquistare” o “consigliato”, la disponibilità, il prezzo e l’eventuale sconto applicato.

Si possono, anche, acquistare in anticipo i libri che non sono stati ancora pubblicati.

Questi si pagheranno solo nel momento in cui verranno effettivamente spediti.

Dopo aver selezionato i libri, comparirà il totale da pagare e si potrà completare l’acquisto cliccando sul pulsante giallo “Completa su Amazon.it”.

La nuova pagina sarà un riepilogo dei libri scelti con i relativi prezzi e le quantità.

Premere sul pulsante in basso a sinistra “continua” per aggiungerli al carrello spesa e poi su “procedi all’ordine”, in alto a destra.

Infine, inserire i dati di “indirizzo consegna” e “metodo di pagamento” e procedere all’acquisto.

