Sono tante le situazioni in cui potremmo avere la necessità di disporre di denaro. Serve una liquidità immediata da spendere senza dover fare i soliti conti del mese. Molte persone pensano che il proprio stipendio o la pensione siano come un insieme di scatole chiuse, ciascuna contenente una cifra già destinata al mutuo, alle rate dell’auto, alla retta scolastica o della palestra. Tuttavia ogni situazione è una cosa a sé. Perciò non è facile stabilire a priori quanto denaro liquido bisogna tenere pronto oppure quanto ne servirà disponibile, in contanti o su una carta prepagata, da utilizzare per le novità o per le emergenze. Vediamo oggi con gli Esperti di Risparmio e Famiglia di ProiezionidiBorsa cinque situazioni molto frequenti per tutti.

Ecco quanto denaro liquido conviene avere a portata di mano e per cosa

Quando si è profila un possibile licenziamento, possiamo pensare all’avvio di una attività e ad un cambio di lavoro al volo. Oggi per aprire una partita IVA per lavoro da casa, basta avere una scorta di 4mila euro per contributi previdenziali, commercialista e dotazione informatica. Per aprire un negozio specializzato con arredi minimi e prodotti che si vendono bene, come quelli per i capelli o l’igiene orale, servono non meno di 15mila euro.

L’ora del matrimonio urgente o del divorzio

Oltre a questo ecco quanto denaro liquido conviene avere a portata di mano e per cosa riguarda al matrimonio o al divorzio. Ad esempio, convolare a nozze urgenti costa circa 15mila euro. Questa cifra oggi viene impiegata per avviare una casa per la coppia, più che per pagare una festa. Allo stesso tempo anche divorziare può richiedere un esborso economico, ma per il trasloco e l’avvio di una nuova abitazione stavolta basta la metà. Si tratta di situazioni in cui è bene avere a portata di mano queste cifre per muoversi più serenamente.

Comprare un’auto d’emergenza

Se ci rubano l’auto o siamo coinvolti in un incidente che compromette il nostro veicolo, possono bastare 2mila euro per acquistare un’auto d’emergenza. Penseremo poi, quando arriveranno i soldi dell’assicurazione, a prenderne una migliore.

Lavori edili inattesi

Il maltempo violento può causare danni improvvisi alle abitazioni: tetti scoperchiati, alberi caduti, inondazioni. Chi ha una casa singola, dovrebbe sempre tenere da parte 5mila euro per emergenze edilizie. Il Superbonus 110% ha invece indotto molti amministratori a varare lavori edilizi inattesi per migliorie. Si devono tenere da parte non meno di 1.500 euro. A questo proposito ricordiamo che anche chi non è proprietario dell’immobile può richiedere il Superbonus 110%.