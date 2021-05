Nella lavastoviglie ci sono moltissimi elementi che necessitano di tanto in tanto una bella pulizia. Non è però sufficiente il lavaggio a vuoto, ma spesso e volentieri è necessaria una pulizia a mano. E questo elemento della lavastoviglie che pochi lavano è fondamentale per avere i piatti puliti .

Il lavaggio a vuoto

Quando si fa il lavaggio a vuoto si cerca di fare un lavaggio ad alte temperature con prodotti quali aceto, bicarbonato e altro. Il lavaggio a vuoto è sicuramente utile, ma non lava in profondità come può fare una spugnetta. Infatti oltre a un lavaggio a vuoto bisogna accostare anche una pulizia manuale.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

XW 6.0, lo smartwatch di ultima generazione ad un prezzo incredibile. SCOPRI DI PIU’

Cosa pulire manualmente

Abbiamo già visto che ad esempio è importante pulire il bordo dello sportello. Zona che si incastra nella cornice della lavastoviglie e che quindi viene pulita molto raramente. Manualmente bisogna pulire anche il filtro e occorre sempre controllare che non vi sia alcun residuo di cibo al suo interno.

Ma questo elemento della lavastoviglie che pochi lavano è fondamentale per avere i piatti puliti

Molti però si dimenticano di pulire le pale della lavastoviglie. Queste sono fondamentali per il corretto funzionamento dell’elettrodomestico. E soprattutto sono un oggetto che deve essere assolutamente pulitissimo. Dalle pale fuoriesce l’acqua che andrà a lavare i nostri piatti e se queste sono sporche è abbastanza ovvio che le stoviglie non saranno pulite.

Come pulire le pale della lavastoviglie

Il procedimento è molto semplice. La prima cosa da fare è rimuovere i carrelli che si trovano al suo interno. Ora sarà necessario smontare le pale, quindi controllare sul libretto di istruzioni come fare. Ogni elettrodomestico ha il suo modo. Una volta smontate possono essere lavate con un semplice panno, acqua tiepida e dell’aceto. Asciugarle poi per bene e rimontarle all’interno.

Le pale si possono anche non smontare e si possono lavare direttamente all’interno della lavastoviglie. Certo è che la pulizia potrebbe risultare un pochino scomoda.

Approfondimento

Per pulire la lavastoviglie basta mettere una ciotola al suo interno e il risultato lascerà tutti a bocca aperta.