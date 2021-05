Prendersi cura delle piante non è semplice. Certo risulterà sicuramente più facile e rilassante per chi si sente un pollice verde e ha sempre avuto questo hobby molto diffuso. Prendersi cura delle piante non è come prendersi cura di un animale sicuramente ma serve comunque impegno e dedizione. Quell’impegno e dedizione che ci mette solo chi davvero ha la passione. Inoltre, spesso con tutti gli impegni quotidiani che abbiamo ci scordiamo anche di innaffiarle. Finiamo quindi per farle morire e ricomprarne altre ogni volta. È proprio per evitare questa routine che spesso decidiamo di decorare la nostra casa con piante finte o piante grasse a cui non servono molte attenzioni.

Chi ama però prendersene cura dovrebbe scoprire tutti i trucchi che ci aiutano a trattare al meglio le nostre piante. E spesso anche a farle tornare in vita.

Parliamo oggi di una pianta molto conosciuta e amata, l’orchidea.

L’incredibile motivo che nessuno conosce per cui tutti stanno cominciando a versare la cenere di legna sulle orchidee è proprio questo

Abbiamo già visto in questo articolo come far rinvigorire una pianta di orchidea versando un po’ di latte nella sua terra. Vediamo oggi invece perché è così sorprendente l’utilizzo della cenere di legna per questa pianta. La cenere che deve essere esclusivamente di legna può diventare una nostra grande alleata. È molto semplice ottenerla per chi ha un camino e lo ha quindi potuto utilizzare tutto l’inverno. La cenere deve essere esclusivamente di legna perché qualsiasi altra cenere come, ad esempio, quella delle sigarette non ha assolutamente gli stessi benefici.

Come nostra alleata

La cenere di legna può venirci in aiuto come fertilizzante per le piante ma anche come alleata per le pulizie.

Versando infatti un po’ di questa cenere nel terriccio della nostra orchidea, daremo alla nostra pianta nutrienti importantissimi. Stiamo parlando infatti di calcio, fosforo e potassio. Ne basterà un cucchiaio da smuovere all’interno del vaso. È inoltre molto utile come antiparassitario. In questo caso basterà creare una soluzione in cui possiamo sciogliere due cucchiai di cenere in qualche millilitro di acqua.

Il consiglio perciò quando possibile, è quello di non sbarazzarsi mai della cenere del nostro camino perché potrebbe diventare una nostra fondamentale alleata.

