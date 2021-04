Per pulire la lavastoviglie basta mettere una ciotola al suo interno e il risultato lascerà tutti a bocca aperta. Infatti la lavastoviglie dopo questo ciclo di lavaggio verrà fuori tutta bella pulita e profumata.

La lavastoviglie si deterge un po’ come se fosse la lavatrice oppure il forno. Questo perché essendo un elettrodomestico che lava altri oggetti, ha bisogno anch’esso delle giuste pulizie. Bisogna rimuovere tutto lo sporco che magari rimane sul fondo, bisogna anche pulire il filtro e molto spesso questo lavoro va fatto a mano.

Tra manuale e automatico

Infatti, abbiamo già visto come ad esempio si possa lavare la lavastoviglie a mano con il bicarbonato e dell’acqua, con il limone o altro. Ma abbiamo anche visto come sia possibile fare dei lavaggi a vuoto con l’aceto. Proprio come la lavatrice: si fanno dei lavaggi a vuoto, ma poi si finisce di pulire manualmente con la spugna. Oggi illustriamo un metodo innovativo e alternativo a tutto ciò. Un metodo nuovo.

Infatti oggi spiegheremo come per pulire la lavastoviglie basta una semplice ciotola. Praticamente, quello che occorre fare è versare in questa ciotola del bicarbonato di sodio e inserirla nel cestello. Poi azionare il lavaggio a vuoto ad alte temperature, senza aggiungere aceto o altro. Le alte temperature della lavastoviglie faranno evaporare il bicarbonato che andrà a pulire tutto il nostro elettrodomestico. Per avere un effetto ancora più profumato è possibile aggiungere qualche goccia di olio profumato.

Al termine del lavaggio con un panno in microfibra raccogliere lo sporco superficiale e poi pulire bene il filtro e rimuovere i residui di cibo incastrati. Si consiglia di compiere questo procedimento una volta ogni due mesi per avere una lavastoviglie sempre pulita. Inoltre, se ci si prende cura degli elettrodomestici questi dureranno di più.

