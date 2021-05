La moda, si sa, cambia sempre e sempre più velocemente. Spesso però, ci propone stili e accessori già visti qualche decennio addietro, ma con un tocco più moderno. È successo ai jeans a vita alta, ai maglioni ricamati, a innumerevoli accessori, e naturalmente stili di capelli.

Ma c’è un accessorio in particolare che sta ritornando di moda soprattutto tra i più giovani, che ricorda molto ciò che si indossava decenni fa. Ma non si tratta solo di una scelta di stile, bensì ci sono solide ragioni pratiche per indossarlo.

Questo elegantissimo accessorio che viene dal passato sta ritornando di moda e sarà il protagonista della nostra estate.

La fascia per capelli sta tornando di moda

Ma di quale accessorio stiamo parlando? Dell’utilissima fascia per capelli. Proprio così, la fascia per capelli non è soltanto un accessorio versatile e originale, ma ha anche degli usi molto convenienti, soprattutto in estate.

Non soltanto bella ma anche utile

La fascia per capelli è un capo molto versatile, e soprattutto utile. Infatti, può aiutarci a limitare la sudorazione durante l’estate, se la leghiamo intorno alla testa. Non dimentichiamo un altro uso fondamentale della fascia per capelli: proteggere quella porzione di pelle su cui non applichiamo mai la crema solare, cioè la riga dei capelli.

Una fascia saprà proteggere la nostra testa tanto quanto un cappello, ma in compenso è molto più leggera, versatile, colorata e portatile. Un altro grande vantaggio della fascia per capelli è che possiamo indossarla anche in giornate molto ventose, e non rischieremo di perderla.

Attenzione soprattutto in estate alla salute dei nostri capelli. Ecco qual è l’olio migliore per idratare i capelli senza ungerli per una chioma sempre perfetta, per sfoggiare sempre al meglio i nostri capelli e la nostra fascia colorata.