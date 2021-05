È possibile che le infinite cure date a una pianta non siano sufficienti a garantirle una crescita sicura. Quando una pianta deperisce velocemente o mostra problemi delle foglie o delle radici, la causa è quasi certamente parassitaria. Individuarla immediatamente consente di salvare le piante da morte certa. Allora con questa guida chiunque imparerà a riconoscere e allontanare i principali parassiti presenti nel terreno delle piante e avere il giardino desiderato. La tempestività è l’unica vera arma per sconfiggere gli ospiti indesiderati.

La mosca della carota

Questo pericoloso parassita colpisce in particolare ortaggi come la carota, ma anche tante altre specie di piante. È famoso per deporre un grandissimo numero di uova e, da adulto, si presenta molto simile a una mosca o a una piccola vespa. Nei suoi primi stadi è come un grosso lombrico. Se la carota è invasa dalle larve di questo parassita presenta macchie scure sull’ortaggio.

La cavolaia

Essa è nota per la sua capacità di danneggiare lattughe, insalate e cavoli. Sono le larve le principali responsabili del danneggiamento del raccolto. È facile riconoscerla in questo stadio, ma la cavolaia è una farfalla solitamente di colore chiaro da adulta. La larva è invece di colore verde-giallo con piccole macchie nere.

La nottua

Per riconoscere una nottua basta sapere che essa è un insetto simile alla cavolaia, che depone le sue uova direttamente tra le foglie degli ortaggi. Il bruco è di colore chiaro, giallo o verde. Infesta principalmente i pomodori ed è possibile riconoscerla perché pratica dei buchi scuri sulla superficie dell'ortaggio.

La limaccia

È anche nota come “lumaca milax” ed è una lumaca senza conchiglia. Essa sparisce durante il giorno e crea grandissimi problemi alle colture durante la notte. È di colore marrone scuro e danneggia principalmente ortaggi come le patate.

Come eliminare i parassiti del terreno

Tutti questi appartengono alla categoria dei parassiti del terreno. Questo grande insieme comprende tutti i parassiti non volatili, gli insetti terricoli e le larve. I metodi per contrastarli sono gli stessi per tutti e spaziano da rimedi biologici a soluzioni chimiche talvolta indispensabili.

In tutti questi casi suggeriamo di tentare prima con l’avvicendamento delle colture. Questo è un rimedio biologico che consiste nel far rotare costantemente le colture e nel piantare specie diverse.

Anche i ferormoni sono una soluzione efficace, così come l’utilizzo d’insetti antagonisti e benefici. Altrimenti, nei casi più gravi, occorrerà agire con un geo insetticida chimico e seguendo le indicazioni del proprio vivaista di fiducia.