Molti rifiutano di mangiare carne perché temono il grasso e il colesterolo. Tuttavia questa paura potrebbe tranquillamente scomparire scegliendo il tipo giusto. Solo in pochi la conoscono ma è proprio questa la carne magra con basso colesterolo e questo è il segreto per cuocerla morbida e saporita.

Le percentuali di grasso

La carne magra per definizione è quella che contiene meno del 5% di grasso. Quelle che ne hanno di più sono considerate carni grasse. Le carni più magre sul mercato sono la carne di tacchino senza pelle, maiale senza grasso, cavallo e struzzo. Per avere un’idea la carne di tacchino ha il 3,8% di grassi, mentre la carne di struzzo l’1,6%.

Ma oltre a vedere la percentuale di grasso, bisogna considerare anche la quantità di colesterolo presente nella carne. Il colesterolo è contenuto infatti nel grasso visibile ma anche nella membrana cellulare e perciò nella carne stessa.

È il colesterolo che è alla base di diversi problemi di salute. Su 100 gr di carne le carni meno ricche di colesterolo sono il tacchino senza pelle con 71 mg, il filetto di vitello anche 71 mg. Lo struzzo 57 mg e il petto di pollo e il lombo di maiale se non grasso 61 mg come anche il cavallo 61 mg.

In pochi la conoscono ma è proprio questa la carne magra con basso colesterolo e il segreto per cuocerla morbida e saporita

Ma con le carni magre il problema è la cottura. Avendo poco grasso in cottura si asciugano subito rischiando di essere dure e in più senza un gran sapore.

Per cucinare bene le carni magre il segreto è di far dorare la carne a inizio cottura a fiamma viva. Subito dopo abbassare la fiamma e cuocere la carne dolcemente senza farla seccare. In questo modo si avrà un piccolo miracolo: una carne magra e allo stesso tempo tenera e morbida dentro, qualcosa che capita solo con le carni grasse.

E parlando di pollo, ecco una squisitissima ricetta tropicale proprio a base di carne di pollo.