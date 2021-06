L’estate non ci riserva solo delle giornate calde ma anche il modo di affrontarle con tanta bontà. Fra i prodotti della natura che ci aiutano in questo periodo, questo frutto nasconde proprietà molto utili. Ecco perché questo è l’insostituibile frutto estivo utile contro il colesterolo cattivo e al benessere della pelle.

La frutta estiva

Per un’ottima ricarica di sostanze utili non c’è niente di meglio che mangiare frutta. Un’antica tradizione indiana dice che l’uomo è un essere nato per cibarsi di frutta e vegetali. La frutta è nota per il suo alto contenuto di vitamine ma meraviglierà sapere che ci sono altre sostanze molto benefiche.

Mangiare frutta, perciò, non aiuta solo a sopportare il caldo estivo ma serve al corpo per altre importanti funzioni. La frutta di stagione che, in questo periodo, possiamo trovare sugli scaffali in vendita è costituita da albicocche, ciliegie, fragole, pesche, ribes, susine, angurie e meloni.

Questo è l’insostituibile frutto estivo utile contro il colesterolo cattivo e al benessere della pelle

Proprio l’albicocca ci delizierà con il suo sapore dolce e fresco e le sue proprietà salutari. Contiene Vitamina A e C, potassio, calcio, ferro e magnesio, oltre che fibre e niente colesterolo.

Ed in effetti è proprio l’albicocca ad abbassare il colesterolo cattivo. Questo grazie a due sostanze il licopene e il betacarotene. Queste due sostanze contrastano il colesterolo perché ne impediscono la formazione.

Il licopene inoltre agisce contro l’ipertrofia prostatica benigna, un problema che affligge gli uomini a partire dai 50 anni. Invece il betacarotene è utile alla pelle e la protegge dai raggi UV e dalle scottature dovute all’eccessiva esposizione al sole.

Le albicocche sono anche ricche di fibre, che favoriscono il transito intestinale. Le fibre aiutano anche nella formazione della flora batterica intestinale, che riduce i problemi digestivi e di reflusso, e potenzia il sistema immunitario.

Un’antica tradizione

Nell’antica Cina le albicocche erano il frutto delle donne sposate, perché pare che favorisca la fertilità. Cosa che in effetti è stata confermata dalla scienza, perché le sostanze contenute nelle albicocche favoriscono in modo blando la produzione ormonale.

Le albicocche sono un ottimo frutto estivo che grazie alle sue benefiche proprietà, certamente non mancherà sulla nostra tavola.

