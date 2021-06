Il tema del giardinaggio coinvolge sempre più persone, sviluppare il pollice verde sembra essere un obiettivo ambito per molti. Non è facile saper gestire le piante e riuscire a capire le loro necessità, soprattutto per chi non lo fa di mestiere. Ogni varietà ha bisogno dei suoi spazi, del suo terreno e di un’esposizione particolare per crescere al meglio. Anche chi possiede soltanto un balcone può decidere di avere qualche ortaggio o verdura per assaporare la soddisfazione di mangiare i propri prodotti. Se in famiglia ci sono bambini, piantare qualche germoglio, può diventare un gioco divertente e istruttivo. Basta trovare uno spazio non troppo grande in terrazza e trovare dei vasi non convenzionali, oggetti da riutilizzare e recuperare.

Ecco come creare un piccolo orto in casa senza fatica usando vaschette riciclate, usate per gli alimenti.

Vaschette e vassoi di plastica

Ogni giorno portiamo in casa, dal supermercato, oggetti che non sappiamo poter riutilizzare, gettandoli via. Invece di accumulare plastica, possiamo trovare la giusta collocazione. Ad esempio frutta, verdure e ortaggi, spesso vengono confezionati in vaschette di plastica, forate nel fondo. Una volta sciacquate, si dovrà scegliere il terreno adatto a quello che vogliamo coltivare ed aggiungere all’interno. Bisognerà seminare a distanza, per dare spazio alle radici di crescere e annaffiare adeguatamente. Come sottovaso, potremo utilizzare i vassoi di plastica, che prima contenevano cibo vario, lavandoli bene prima dell’utilizzo. Questa soluzione è ottima per fare crescere all’inizio la pianta, poi si dovrà trasferire in un vaso più grande. Evitare di esporli al sole diretto, sia per evitare il troppo calore sia per non danneggiare la plastica. Invece d’inverno sarà utile sovrapporre il coperchio che ha in dotazione la vaschetta, per proteggere le piante dal freddo.

Sacchetti

I sacchetti della spesa possono trasformarsi in contenitori per fiori colorati. Dopo averli forati alla base, non resterà che aggiungere la terra e una bella pianta d’effetto. Sarà gradevole vedere tutti gli aromi in fila, uno accanto all’altro, in originali sacchetti colorati, eliminando il problema di doverli buttare o conservare.

