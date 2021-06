Non dimentichiamoci mai di prenderci cura di noi stessi. Uno stile di vita sano ed equilibrato è importante per evitare acciacchi e problemi di salute di vario tipo.

Dobbiamo ad esempio sempre assicurarci di avere una dieta sana, e che ci dia tutti i nutrimenti necessari. Lo Staff di ProiezionidiBorsa dispensa sempre consigli in questo senso, e ad esempio ha recentemente indicato che cosa mangiare per garantire sempre una buona digestione.

E poi ci sono le tante abitudini che dobbiamo prendere per evitare problemi alla schiena, alle articolazioni, e a molti altri posti. Oggi ci concentriamo in particolare sugli occhi, una parte del corpo che tutti noi mettiamo sempre sotto stress. Questo è l’esercizio da provare assolutamente per evitare problemi di vista e risolvere il fastidio agli occhi.

Le cause principali

Molti di noi sono costretti a passare molte ore al giorno di fronte al computer. Il problema è che la luce proveniente dai monitor può portare fastidio alla maggior parte delle persone. La situazione si fa ancora peggiore considerando che nel tempo libero passiamo tanto tempo con il telefono in mano, altra fonte di problemi agli occhi.

Si sviluppa così la sindrome da visione al computer, che tocca un numero molto grande di persone. Si stima infatti che quasi il 75% delle persone che lavorano in ufficio ne soffra. I sintomi comprendono vista affaticata, stanchezza, e vertigini.

Come rimediare

Possiamo ridurre i nostri problemi ovviamente riducendo l’esposizione agli schermi. Tuttavia, se questo non fosse possibile per motivi lavorativi, possiamo provare un utile esercizio.

Si chiama regola del 20-20-20, ed ha un funzionamento molto semplice. Ogni venti minuti passati al computer, facciamo una pausa di venti secondi. In questo periodo di tempo fissiamo un punto a venti piedi da noi, che corrispondono a poco più di sei metri. Questo rilasserà gli occhi e ci permetterà di tornare a lavorare senza grandi problemi.

Questo è l’esercizio da provare assolutamente per evitare problemi di vista e risolvere il fastidio agli occhi. Proviamolo e i risultati dovrebbero vedersi subito, con nostro grande sollievo.