Oggi parliamo di un dolce buonissimo che delizierà il palato di tutti. Viaggiare porta alla scoperta della cultura e delle tradizioni e oggi porteremo i Lettori a scoprire un dolce tipico.

Recentemente abbiamo parlato della meravigliosa Pantelleria. Per leggere l’articolo cliccare qui. Oltre alle tantissime cose da vedere, abbiamo trattato delle specialità culinarie. Uno di questi è il “Bacio Pantesco”.

Il Bacio Pantesco è una sfoglia con ripieno di ricotta. Non è una torta ma è simile al cannolo siciliano. Quindi, considerando di fare circa 15 baci, vediamo ciò che ci occorre per la sfoglia:

1 uovo;

150 gr di farina 00;

200 ml di latte;

Un pizzico di sale.

1,5 kg di ricotta fresca;

150 gr di zucchero;

Cannella in polvere o scorza di limone;

Zucchero a velo.

Il Bacio Pantesco ha la forma di un fiore e per farlo bisogna avere lo stampo, si può trovare online e nei negozi di utensili. Non si cucina in forno ma in padella e necessitiamo di olio di semi di girasole per la frittura.

Procedimento

Ecco come fare il famoso dolce alla ricotta facile e veloce da preparare senza forno utilizzando pochi ingredienti a basso prezzo. Iniziamo con l’impasto della sfoglia. In una ciotola mettiamo la farina, un pizzico di sale, l’uovo e il latte. Mescoliamo tutto fino ad ottenere un composto omogeneo e vellutato. Lasciamo riposare e nel frattempo prepariamo il ripieno. Mettiamo in una ciotola la ricotta, lo zucchero e la cannella o la scorza di limone. Mescoliamo fino ad ottenere un composto compatto. Versiamo il ripieno dentro una sac-à-poche e la mettiamo in frigo per farla compattare maggiormente.

Versiamo l’olio per friggere in padella e non appena sarà abbastanza caldo immergiamo lo stampo per circa 15 secondi. Lo asciughiamo velocemente in un tovagliolo e lo immergiamo nella pastella non superando il bordo. Lo immergiamo nell’olio fino a quando non sarà ben dorato. Proseguiamo con questo procedimento fino a quando la pastella non sarà terminata.

Riempiamo con la sac-à-poche la nostra base e poggiamo l’altra metà. Spolveriamo lo zucchero a velo come decorazione e il nostro dolce è pronto.