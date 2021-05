Stiamo attenti a come componiamo la nostra dieta. Ogni tanto va bene che ci sia posto per dolci, fritti, e carne grigliata, ma consumiamoli con parsimonia. In un articolo precedente avevamo parlato ad esempio di come la carne rossa possa portare degli effetti positivi, però solo se in dosi contenute.

Oggi approfondiamo il tema delle diete sane e che non diano problemi di digestione. Lo facciamo andando a vedere che cosa possiamo mangiare nei vari pasti per tenerci in salute pur senza rinunciare ai piaceri della tavola. Ecco gli straordinari piatti per colazioni, pranzi, e cene gustosi ma anche facili da digerire.

Una colazione che viene dall’estero

Partiamo vedendo cosa possiamo mangiare ad inizio giornata. La colazione è un pasto molto importante ed è bene scegliere con cura cosa mangiare. Se vogliamo ad esempio mangiare pane e marmellata, prendiamo due accorgimenti. Il primo è di scegliere pane integrale, il secondo di non aggiungerci burro, se possibile.

Una colazione molto digeribile arriva dal Regno Unito, ed è il porridge. Esso consiste in farina d’avena a cui possiamo aggiungere zucchero (senza esagerare), ma anche frutta, miele, e sciroppo d’acero.

Pranzi e cene con semplici regole

Per gli altri due pasti ricordiamo le regole d’oro per la digeribilità. Evitiamo fritti, grassi, e spezie, e terremo lontani i problemi di stomaco. Per pranzo consigliamo un’insalata leggera, ma anche qualche piatto caldo con cibo di stagione può essere ottimo. In particolare sarebbe bene cucinare verdura al vapore per assicurarsi il massimo del benessere.

A cena invece si consiglia di non esagerare con i carboidrati, soprattutto se si fa una vita molto sedentaria. Infatti se non smaltiti essi rischierebbero di farci ingrassare. Possiamo dire che più che a pranzo, è a cena che dovremmo farci una bella insalata. Cerchiamo però di usare il tipo giusto di verdura: noi consigliamo l’indivia, digeribile ed idratante.

Ecco gli straordinari piatti per colazioni, pranzi, e cene gustosi ma anche facili da digerire. Porridge, verdura al vapore e indivia ci aiuteranno moltissimo, aumentiamo il loro consumo per il nostro benessere.