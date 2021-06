Le piante grasse, essendo molto semplici da coltivare, sono tra le preferite di chi vorrebbe avere in casa qualche piantina nonostante il poco tempo disponibile.

La loro diffusione nelle nostre case è infatti spesso dovuta al poco impegno e cura che richiedono, permettendoci di coltivare al meglio i nostri interessi.

Sono di innumerevoli forme e colori, e dotate di un incredibile fascino a cui è difficile resistere.

È incredibile ma è questa la meravigliosa pianta grassa a forma di cuore dalla fioritura profumatissima che molti stanno comprando.

Hoya kerrii

Questa pianta grassa è dotata di straordinaria bellezza e caratterizzata da foglie dalla particolare forma a cuore.

Inoltre, è molto vantaggioso averla perché risulta anche molto resistente, ovviamente si consiglia sempre di acquistarla nei vivai specializzati.

La Hoya è molto semplice da mantenere, infatti non ha bisogno di particolari attenzioni, riuscendo persino a fiorire dopo anni, se trattata come si deve.

Un’altra particolarità dei suoi fiori è che sono estremamente profumati, emanano un leggero profumo di vaniglia.

Questi sono piccoli e riuniti in gruppi; i piccoli petali sottostanti hanno una consistenza che sembra cera, ecco perché sono chiamati fiori di cera.

Ricordiamo che è una pianta a fioritura estiva, le più giovani fioriscono da giugno fino ad agosto, mentre le più mature in estate inoltrata.

Un piccolo trucchetto per farla crescere rigogliosa: dopo averla acquistata e portata a casa, liberare le radici dalla paglia in cui spesso è chiusa.

Dovremo fare occhio al ristagno dei liquidi, che potrebbero danneggiare la pianta, infatti è fondamentale che il vaso abbia dei buchini e sia sempre asciutto.

Una piccola accortezza consiste nel posizionarlo in una zona che sia luminosa ma non esposta direttamente ai raggi del sole, per esempio su un davanzale.

Consigli

Nel caso le foglie della Hoya ingiallissero, molto probabilmente sarà dovuto dalla posizione o dal vaso non ideale per la pianta.

Approfondimento

