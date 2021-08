Per molti acquisti e diverse spese esiste una stagionalità dei prezzi, ovvero un periodo in cui i prezzi salgono e uno in cui scendono. Questo può dipendere da diversi fattori: ad esempio, se si affitta un appartamento con vista mare in una zona di villeggiatura, costerà di più ad agosto che non a febbraio. Allo stesso modo, quando si decide di comperare un determinato oggetto ci sono periodi in cui la spesa è maggiore e in altri minore.

Questo vale anche nel caso dell’acquisto di un’auto. Vediamo quindi quando conviene acquistare una macchina e quando invece sarebbe da evitare.

Attenzione perché secondo gli esperti settembre non è il momento opportuno per questo acquisto

Nel mondo delle automobili esistono periodi migliori e periodi peggiori per acquistare una macchina senza spendere uno sproposito. Infatti, sembrerebbe che nel mese di dicembre si facciano i migliori affari, mentre a settembre i peggiori. In effetti, ogni anno le case produttrici fanno un restyling dei modelli e, prima di lanciare la nuova versione, cercano di vendere i modelli “vecchi”. Per questa ragione, a fine anno i rivenditori sono più disposti a trattare sul prezzo. E di conseguenza, si riescono a fare i migliori affari per l’acquisto di un’auto nuova.

Inoltre, si consiglia di scegliere gli ultimi giorni del mese per l’acquisto. In effetti, ogni mese i concessionari hanno degli obiettivi di vendita da raggiungere. Per cui si potrebbero trovare offerte molto vantaggiose negli ultimi giorni del mese, quando i concessionari hanno bisogno di un ultimo sprint per raggiungere gli obiettivi.

A dicembre si effettua il restiling delle automobili e quindi piccole modifiche estetiche, a parità di modello quello con il restyling costa di più e l’altro di meno. Invece a settembre escono nuovi modelli, per cui per risparmiare si dovrebbe scegliere la versione dell’anno prima, mentre l’ultima lanciata sul mercato sarà più cara. Quindi, se proprio non si può fare a meno di comprare un’automobile a settembre, per risparmiare si dovranno scegliere vecchi modelli.

Attenzione alla stagionalità delle auto

Se è vero che occorre fare attenzione perché secondo gli esperti settembre non è il momento opportuno per questo acquisto, è anche vero che per alcuni modelli valgono regole a parte. Ad esempio, il periodo migliore per acquistare una decappottabile è dopo l’estate, perché il momento in cui sono più richieste è la bella stagione.

Infine, per le auto usate le regole sopra riportate valgono solo in parte. In effetti, a settembre è molto probabile che si riescano a fare buoni affari visto che le auto nuove in quel periodo sono care.

Per cui, sono queste le principali cose da sapere per poter fare affari nell’acquisto di un’automobile nuova o usata.