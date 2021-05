Il bagno dovrebbe sempre risplendere e apparire pulito e profumato. In quest’area della casa ci prendiamo cura della nostra igiene e del nostro benessere. Ed è fondamentale che ciò avvenga in un luogo igienizzato e anche piacevole da vedere. Ma, come tutti sappiamo, avere un bagno che luccica non è impresa da poco. Soprattutto se ci concentriamo sul water. Quest’ultimo, infatti, viene usato tantissimo da tutti noi e, inevitabilmente, viene invaso da un colore poco piacevole da vedere e soprattutto dal calcare. Per eliminarlo, però, possiamo affidarci a un rimedio della nonna piuttosto efficace. Infatti, da oggi possiamo dire finalmente addio al calcare e al giallo nel nostro WC grazie a un ingrediente naturale che molti hanno già.

La menta, un ingrediente davvero formidabile a cui pochi avevano pensato

L’ingrediente che potrà aiutarci a risolvere il problema è la menta. Forse quasi nessuno aveva mai pensato a questo elemento naturale per eliminare qualsiasi traccia di sporco dal WC, ma dovremmo davvero iniziare. Infatti, basterà mischiare 10 gocce del suo olio essenziale o poche foglie tritate, 3 tazze di acqua e a 3 cucchiai di sapone di Marsiglia. Quando avremo mescolato il tutto per bene, ci basterà inserire il composto in un flacone spray vuoto e precedentemente pulito.

Ecco come sfruttare al meglio questo rimedio naturale seguendo dei piccoli e semplici passi

Una volta che avremo creato il nostro composto a base di menta, il gioco è fatto. Infatti, ci basterà spruzzare la soluzione che abbiamo appena realizzato su tutto il water, facendo attenzione soprattutto alle zone incrostate o giallastre. Lasciando poi a riposo per qualche ora, inizieremo a notare la differenza, soprattutto dopo il primo risciacquo.

Perciò, da oggi possiamo dire finalmente addio al calcare e al giallo nel nostro WC grazie a un ingrediente naturale che molti hanno già! Se non dovessimo avere della menta nella nostra credenza, nessun problema! Recuperarla sarà davvero semplicissimo. Una volta che l’avremo con noi, potremo mettere in pratica questo consiglio e vedere se funzionerà anche sul nostro water! Provare per credere.

