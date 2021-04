Per avere un’abitazione perfettamente in linea con una tendenza del momento basta davvero poco. Si tratta di scelte intelligenti e di piccoli dettagli che consentono di fare la differenza nell’arredamento. Poiché questo è lo stile di arredamento che tutti desiderano e con cui stanno abbellendo casa la Redazione intende fornire qualche consiglio ai suoi Lettori. Ecco su quali complementi d’arredo focalizzare l’attenzione per avere una casa da fare invidia!

Lo stile del momento

“Boho chic” o “bohémien” è il nome della tendenza che sta spopolando negli ultimi tempi. La Redazione aveva già spiegato in questo articolo come avere un perfetto giardino in stile boho chic. Oggi intende fornire qualche consiglio su come arredare casa secondo questa tendenza. La buona notizia è che bastano davvero pochi dettagli e molto spesso è possibile grazie a materiali da riciclo davvero comuni. Se questo è lo stile di arredamento che tutti desiderano e con cui stanno abbellendo casa, ecco subito come procedere.

L’evoluzione dello stile etnico

La chiave è riuscire ad abbinare perfettamente oggetti sia nuovi che vecchi. L’unione tra oggetti d’arredo vintage e pezzi più moderni è il segreto di una casa in perfetto stile boho. Poi bisogna privilegiare molto il verde.

Questo stile ama la natura in tutta la sua bellezza, quindi meglio riempire la casa di meravigliose piante verdi. Prediligere i toni della natura come l’écru, il tabacco e l’essenza di legno è sempre una scelta vincente per ricreare perfettamente questo stile.

Tessuti etnici e lavorati

Per quanto riguarda cuscini, tendaggi o tessuti in generale consigliamo prediligere le fantasie etniche in toni chiari. Molti impiegano il tessuto “crochet” per coperte o cuscini del divano. Mai sottovalutare l’importanza dei tappeti che servono a rendere immediatamente l’ambiente più confortevole.

Per il resto è possibile impiegare materiali da riciclo per decorare specchi o per creare soprammobili divertenti. Ma ecco subito un esempio originale per avere un perfetto tavolino basso in stile boho chic grazie a un riciclo!

Uno pneumatico e della corda

Bastano una corda sufficientemente lunga e un vecchio pneumatico per creare un tavolino basso da collocare vicino al divano. Suggeriamo prima di applicare uno strato sottile di compensato sulla superficie superiore e per tutto il diametro dello pneumatico per rinforzarlo.

Poi incollare la corda per tutta la circonferenza della gomma con l’aiuto della colla a caldo, partendo dal centro del pannello. Bisognerà procedere a spirale, come a disegnare una chiocciola con la corda. Applicare un sottile vetro tondo sulla superficie ed ecco un perfetto tavolo basso in stile boho.