L’interpretazione dei sogni è molto interessante, ed a tutti piacerebbe saperne di più. C’è chi sogna di cadere, chi di essere in pericolo. Ma c’è anche chi fa sogni più leggeri, ad esempio sognando cani e gatti.

Che cosa vuol dire questo particolare tipo di sogno? È una cosa positiva? Scopriamolo: questo è il significato dei sogni dove compaiono cani e gatti.

I cani

Quando pensiamo ai migliori amici dell’uomo, ci vengono in mente la protezione e la fedeltà. E infatti, i cani possono essere la rappresentazione in sogno dei nostri amici o parenti. Se il cane è aggressivo, significa che si ha qualche conflitto nella propria vita. Magari abbiamo qualcuno vicino a noi che si sta comportando in modo sleale, magari abusando della nostra fedeltà.

Un cane che abbia felicemente è spesso un segno di accettazione all’interno di un gruppo. Questo significa magari che siamo alla ricerca di un gruppo di cui sentirci parte.

I gatti

I gatti possono avere vari significati nei sogni. In genere, possono simboleggiare estro e creatività, ma anche sfortuna ed inganno. Per cui, se si sogna un gatto, può darsi che intimamente temiamo che qualcuno ci stia ingannando, oppure che ci stiamo ingannando da soli, non riconoscendo qualche verità su di noi.

Il colore del gatto può anche essere importante. Ad esempio, se sogniamo un gatto bianco potrebbe voler dire che stiamo affrontando momenti difficili. Se è nero, potrebbe significare che abbiamo delle paure irrisolte che dobbiamo affrontare.

Ci sono poi altre caratteristiche interessanti: un gatto senza coda può significare che non abbiamo abbastanza indipendenza nella nostra vita. Un cucciolo invece rappresenta purezza, e quindi ottimismo verso il futuro.

In generale, questo è il significato dei sogni dove compaiono cani e gatti. Ma ricordiamoci che ciascuno di noi è unico, e quindi non è bene prendere alla lettera tutte queste interpretazioni. Esse possono aiutare, ma dobbiamo anche cercare di guardare dentro di noi per capire davvero i significati dei nostri sogni.