Avere un cane è un piacere ma anche un grande impegno. I pro sono certamente più dei contro. Eppure ci sono alcune beghe che i padroni devono fronteggiare per vivere al meglio la convivenza con il loro amico a quattro zampe. Uno dei problemi è sicuramente quello dei peli.

La maggior parte delle razze canine lasciano peli in giro per la casa. Anche e soprattutto in zone di casa a cui hanno accesso gli ospiti. Allora, per mantenere un ambiente casalingo sempre pulito, bisogna inventare dei metodi efficienti per raccogliere i peli.

Il compito, però, non è dei più semplici. Raccogliere i peli da tappeti e divani può essere una vera impresa. Ma con un semplice metodo, servendoci di un oggetto che tutti noi abbiamo, possiamo ottimizzare le nostre pulizie. Vediamo come con un paio di guanti in lattice tutti i peli del cane spariscono dal divano.

Con un paio di guanti in lattice tutti i peli del cane spariscono dal divano

In primis ricordiamo che prevenire è sempre meglio che curare. I cani perderanno sempre i loro peli, è normale. Ma se abbiamo come abitudine quella di spazzolarli assiduamente e con spazzole apposite, limiteremo notevolmente i danni.

Detto questo, quando i peli del nostro cane sembrano ormai inseparabili dalla tappezzeria del divano, della poltrona, del tappeto dobbiamo munirci di guanti in lattice.

Indossiamo i guanti e agiamo direttamente con le mani nei punti infestati dai peli. Il lattice dei guanti aumentando notevolmente l’attrito, attirerà letteralmente i peli. Così sarà più facile appallottolarli e gettarli via.

Inoltre, questo metodo è un rimedio perfetto per tutti coloro che si trovano ad essere inibiti al contatto con i peli dei loro animali.

Approfondimento

Per approfondire altre tecniche ottime per risolvere i piccoli problemi di convivenza con i nostri amici a quattro zampe, cliccare qui.