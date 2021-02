Interpretare i sogni è una cosa complessa. Molti professionisti si interrogano ma anche loro faticano a dare una risposta chiara. Ci sono però alcuni sogni ricorrenti, che si è riuscito ad interpretare. Oggi vedremo proprio uno di questi.

A molti di noi infatti sarà capitato di sognare che qualcuno volesse farci del male, e ci trovassimo a scappare. Ora capiremo cosa significa: se di notte sogniamo di essere in pericolo è per questa ragione.

Le ragioni

Si dice che i sogni riflettano ciò che ci succede nella vita di tutti i giorni. Può infatti capitare che determinati eventi restino ben impressi nella nostra mente, e durante la notte il nostro subconscio li porti a galla. Oppure ci stiamo preparando ad un futuro che ci dà preoccupazioni. Le nostre ansie si sfogano quindi la notte, a volte con incubi molto forti.

Sognare il pericolo

In genere si ritiene che sognare di essere in pericolo nasconda un desiderio di protezione. Può essere infatti che di giorno siamo insicuri per qualche ragione, e vorremmo scappare di fronte alle difficoltà. Il nostro desiderio è quindi di cercare un luogo sicuro. E questo è esattamente ciò che succede nel sogno: qualcuno ci insegue, e noi non riusciamo ad affrontarlo. Il pericolo è troppo grande, dobbiamo scappare e trovare rifugio.

Quindi non è nulla di terribile, di certo non è un presagio di reali pericoli futuri. Ma è un utile messaggio: c’è una situazione difficile nella vita e non vogliamo affrontarla. Preferiamo scappare, ma questa non è la soluzione. Il nostro subconscio ci sta facendo capire che invece di fuggire dovremmo fermarci ed agire, per risolvere questa preoccupazione. Altrimenti il sogno si ripresenterà.

Abbiamo dunque capito che se di notte sogniamo di essere in pericolo è per questa ragione. Un utile campanello d’allarme che ci spinge ad affrontare i nostri problemi, per iniziare a vivere meglio.

Approfondimento

