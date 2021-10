Con la fine dell’estate e l’accorciarsi delle giornate, inizia quel periodo dove è sempre più importante assumere le vitamine giuste. Una tra queste è sicuramente la vitamina D, fondamentale per mantenerci in salute favorendo il sistema immunitario e il benessere delle ossa.

Non per forza però avremo bisogno di integratori, ma basta un’alimentazione sana e bilanciata per fare il pieno di questa utilissima vitamina. Sarà allora sorprendente scoprire che è possibile integrare le nostre riserve di vitamina D semplicemente mangiando alcuni piatti buoni e deliziosi. Allora, facciamo il pieno di vitamina D con questo piatto caldo perfetto per l’inizio dei mesi freddi.

Tutti gli ingredienti per 4 porzioni di deliziosa crema calda

800 gr di patate;

120 gr di salmone;

40 gr di mandorle pelate;

100 gr di yogurt greco;

1 porro;

1 cipolla;

5 dl di brodo vegetale;

1 dl di latte;

erba cipollina;

peperoncino;

2 cucchiai di olio extravergine di oliva;

sale.

Facciamo il pieno di vitamina D con questo piatto caldo perfetto per l’inizio dei mesi freddi

Per prima cosa sbucciamo la cipolla, laviamola per bene, trattiamola e mettiamola in una pentola a soffriggere con un filo d’olio. Basteranno circa 5 minuti a fuoco basso e, una volta che il trito inizierà ad appassire, aggiungiamo le patate sbucciate e tagliate a dadini. Mescoliamo il tutto e di seguito aggiungiamo anche un po’ di porro affettato finemente e privato della parte verde.

Arrivati a questo punto portiamo ad ebollizione il brodo e il latte in due pentolini differenti, e aggiungiamoli al nostro soffritto. Copriamo la pentola con un coperchio e lasciamo cuocere a fiamma viva per circa un quarto d’ora mescolando di tanto in tanto.

Appena avremo finito la cottura, frulliamo il composto così ottenuto regolandolo di sale. Rimettiamolo poi sul fuoco, riportiamolo a bollore e uniamo il salmone tagliato a pezzetti. Facciamo cuocere il tutto a fiamma viva per altri 5 minuti e, nel frattempo, tostiamo leggermente le mandorle in una padella antiaderente.

Non appena le mandorle si saranno tostate per bene, togliamole dal fuoco e tritiamole grossolanamente. Uniamo poi lo yogurt alla crema e impiattiamo per bene prima di completare con una spolverata di peperoncino, erba cipollina tritata e pezzetti di mandorle.

Il risultato non sarà altro che una buonissima crema di patate e salmone, ricca di vitamina D e perfetta per i mesi autunnali.

