Pochi sanno che questo particolare tipo di mais aiuterebbe a ridurre il rischio di infarto ed è un ottimo alleato per il cuore

La maggior parte, l’80%, delle malattie cardiovascolari avvengono per via di un connubio dovuto ad una cattiva alimentazione e uno scorretto stile di vita. Sicuramente agire su questi due fronti con una giusta dieta, una buona attività fisica e l’eliminazione delle cattive abitudini aiuta a prevenire problematiche al cuore. Ma bisogna sapere che ci sono certi cibi che possono aiutare a proteggere il nostro organismo.

Uno di questi è il mais rosso. Ricco di antocianine, che sono delle molecole particolari ricchissime di antiossidanti, questo chicco è un vero e proprio salva-vita. In particolar modo svolge un’azione ottima per le malattie cardiovascolari e arteriose per via della sua composizione.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Aloe Vera Slim, l'integratore naturale che ti fa perdere peso velocemente SCOPRI IL PREZZO

Pochi, infatti, sanno che questo particolare tipo di mais aiuterebbe a ridurre il rischio di infarto ed è un ottimo alleato per il cuore.

Il colore rossastro violaceo dei suoi chicchi è dato dalla presenza delle antocianine

Questa specie di grano è costituita da un incrocio avvenuto naturalmente tra il mais italiano e alcune tipologie antiche di mais sudamericano. Questo con l’intento di renderlo coltivabile anche in Italia o comunque in Paesi dal clima mite e temperato.

La presenza di questo tipo di flavonoidi, le antocianine appunto, lo rende un cibo ricco di antiossidanti che riescono a neutralizzare e rendere inermi i radicali liberi. Queste molecole quindi sono dei veri e propri soldati per il nostro organismo e riescono a proteggerlo dai danni in cui possono incorrere le cellule e i tessuti. È stato infatti dimostrato che un’alimentazione ricca di antocianine potrebbe ridurre il rischio di mortalità per problemi cardiovascolari. Inducono la diminuzione della frequenza cardiaca e della pressione arteriosa.

Le antocianine sono poi il motivo di questo colore rossastro conferito al chicco. Questo particolare colore rosso-arancio e blu-violetto che possiede molta frutta e verdura, come mirtilli, lamponi, ma anche uva e cavolo rosso, è trasmesso dalla presenza di queste molecole benefiche.

Pochi sanno che questo particolare tipo di mais aiuterebbe a ridurre il rischio di infarto ed è un ottimo alleato per il cuore

In Italia il mais rosso è coltivato in modo particolare al nord tra le province di Vicenza e Bergamo. Esiste infatti sia il mais Marano con i chicchi dal colore rosso arancio coltivato nella zona del Marano Vicentino, e il mais Rostrato rosso. Quest’ultimo è tipico della zona bergamasca e ha un caratteristico colore rosso scuro quasi violaceo. Infine anche il Mais a Otto file di Antignano, tipico della zona di Asti, presenta dei chicchi color rosso vivo che lo differenziano dal classico mais giallo. Queste varietà di mais sono utilizzate per la produzione di farina per la polenta, ma anche per la produzione di pane e biscotti o dolci.

Una polentina preparata con mais rosso e crema di finocchio è un’idea perfetta per un pranzo sfizioso, saporito, ma anche sano e ricco di potenzialità.