Con la fine della stagione estiva e con le prime avvisaglie dell’autunno, i colori dei fiori lasceranno il posto ai caldi e variegati colori delle foglie. È pur sempre possibile trovare delle belle piante da balcone o d’appartamento, in grado di resistere alle temperature dei mesi freddi, senza perdere il loro carattere ornamentale. Già in un precedente articolo avevamo proposto un’originale pianta da balcone o da giardino dalla forma caratteristica. Trovare la soluzione giusta, richiede un po’ di attenzione e qualche utile consiglio. Questo, per esempio, è il periodo perfetto per piantare questa stupenda pianta dai fiori iridescenti di unica bellezza.

I fiori iridescenti e gli insetti impollinatori

Da pochi giorni è stata pubblicata sulla prestigiosa rivista Cell Reports (Airoldi CA et al, 2021), una magnifica ricerca sui fiori dell’ibisco (Hibiscus Trionum). I fiori dell’ibisco oltre ad avere dei bellissimi colori che vanno dal bianco al viola, con disegni differenti sulla corolla, sono iridescenti. Per capire cosa è l’iridescenza bisognerebbe pensare alla superficie delle bolle di sapone, che cambiano colore a seconda dell’angolo da cui le si guarda. È una proprietà ottica che è possibile riscontrare anche sulle ali di alcuni insetti o sulla superficie dei CD-ROM.

Già da diverso tempo era noto questo effetto ottico dei fiori dell’ibisco, prodotto da un intricato motivo di creste su nanoscala (cuticole) sulla superficie dei petali. Ora si è scoperto che il fiore, in seguito a uno stress meccanico, è in grado di alterare con precisione le sue cuticole e dare iridescenza. Potrebbe essere una conferma che, oltre ai colori, i fiori utilizzino anche l’iridescenza per interagire e attrarre gli insetti impollinatori (api mellifere, altre api, farfalle e mosche).

Questo è il periodo perfetto per piantare questa pianta dai fiori iridescenti di unica bellezza

L’ibisco appartiene alla famiglia delle Malvaceae, cui si annoverano circa 300 specie. È una pianta diffusa nei vari continenti, dall’Europa alla Polinesia. Paul Gauguin, il famoso pittore, ha immortalato nei suoi quadri di Tahiti, il fiore dell’ibisco rosso e bianco tra i capelli delle ragazze. I fiori dell’ibisco sono effimeri, durano solo un giorno, e questa loro caratteristica, unita alla bellezza dei colori, ne fanno una metafora della Bellezza. Settembre è il mese perfetto per vedere i fiori dell’ibisco germogliare, per poi richiudersi e cadere.

Una curiosità: il karkadé

Dall’Hibiscus sabdariffa si ricava una bevanda; il karkadé. Con i calici del fiore si ottiene un infuso di colore rosso, dal sapore acidognolo, da bere come rinfrescante. È una bevanda con un alto potere antiossidante, ricca di flavonoidi e antocianine, benefico per l’organismo.