Le video guide di PdB - Iscriviti al nostro canale per seguire i nostri eventi e format



La matita sugli occhi è lo strumento di make up che serve a delineare lo sguardo. Esse, cioè lo rende più incisivo ed enfatizza lo sguardo, specie se accompagnato da uno smokey eyes importante. In alcuni casi, tuttavia, la matita tende a rimpicciolire l’occhio e quella nera proprio non si adatta a tutte le tipologie di persone. Questo è il motivo per il quale la matita nera sugli occhi non sta bene a tutti.

Per l’armocromia la matita nera non è adatta a tutti

L’armocromia studia le combinazioni di colore, il sottotono, i contrasti e le caratteristiche che servono a valorizzare le persone, secondo le loro qualità. Il contrasto tra viso, pelle e occhi, il sottotono chiaro o scuro della pelle, l’incarnato freddo o caldo, sono gli elementi studiati dall’armocromia. L’intersecarsi tra questi valori, gli intrecci di queste caratteristiche, permettono di classificare le persone in quattro stagioni: estate, autunno, primavera e inverno.

Si tratta di categorie che servono solo a ben definire quali sono i colori e le tonalità che più si prestano a ogni gruppo. Ogni stagione ha poi dei sottogruppi e precise categorie di classificazione. La matita nera, secondo l’armocromia, certamente valorizza gli incarnati più freddi tipici della stagione inverno; mal si adatta invece a incarnati più caldi come quelli dell’autunno o della primavera. Per questi ultimi, la matita marrone, può essere una possibile soluzione.

La matita nera da sola rimpicciolisce l’occhio

La matita nera non è perfettamente adatta a chi ha l’occhio piccolo. Infatti, questo è il motivo per il quale la matita nera sugli occhi non sta bene a tutti. Essa tende a delineare bene l’occhio e, di conseguenza, anche le sue dimensioni. Tende naturalmente a rimpicciolirlo, specie se applicata senza essere accompagnata da uno smokey eyes o dal mascara.

Per gli occhi più piccoli è consigliata una matita chiara (color burro o bianca) all’interno della rima infracigliare. Al massimo, si può applicare una matita nera o marrone all’esterno delle ciglia e sotto l’occhio, ben sfumata, in modo da ingrandire il proprio sguardo. Con questo piccolo accorgimento, lo sguardo risulterà certamente più magnetico e una bella passata di mascara farà tutto il resto.