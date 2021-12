Oggi scade un setup annuale e solitamente queste date calcolate con il metodo proprietario di ProieziondiBorsa coincidono con probabilità del 90% con minimi/massimi assoluti/relativi o accelerazione dei prezzi al rialzo o al ribasso. Dopo il recente rimbalzo oggi cosa accadrà e cosa dobbiamo attendere? Questo è il momento di comprare a Wall Street e cosa?

Procediamo per gradi.

Alla chiusura di contrattazione del 7 dicembre gli indici americani hanno segnato i seguenti prezzi:

Dow Jones

35.710,43

Nasdaq C.

15.682,92

S&P 500

4.686,75.

Ecco i livelli di prezzo da monitorare per seguire la direzione dei prezzi e impostare la propria strategia di investimento

Dow Jones

Tendenza rialzista di brevissimo fino a quando non si assisterà ad una chiusura giornaliera inferiore ai 35.423. Rialzi duraturi solo con una chiusura settimanale superiore a 35.288.

Nasdaq C.

Tendenza rialzista di brevissimo fino a quando non si assisterà ad una chiusura giornaliera inferiore ai 15.507. Rialzi duraturi solo con una chiusura settimanale superiore a 15.834.

S&P 500

Tendenza rialzista di brevissimo fino a quando non si assisterà ad una chiusura giornaliera inferiore ai 4.631. Rialzi duraturi solo con una chiusura settimanale superiore a 4.673.

Il percorso campione settimanale atteso

Rimbalzo fra lunedì e martedì e poi ribasso fino a venerdì. Siamo alla prova del nove di questo rimbalzo iniziato proprio da lunedì.

Attenzione, non è ancora scampato il pericolo di ulteriori ribassi e fino a quando non verrà accantonata la tendenza ribassista ecco quali obiettivi attendere nelle prossime settimane

Dow Jones

34.670 e poi 32.743.

Nasdaq C.

15.259 e poi 14.301.

S&P 500 Index

4.472 e poi 4.202.

Questo è il momento di comprare a Wall Street e cosa?

Non ci sono ancora i presupposti per comprare, tranne per Apple, in quando le tendenze settimanali sono ancora al ribasso. Se il rialzo continuerà, da lunedì prossimo si potrà tornare a comprare in ottica di almeno un mese.

Ecco i livelli da monitorare e quando comprare per i titoli guida

Amazon, chiusura settimanale superiore a 3.596.

Apple, comprare fin da subito con stop loss a 164,27.

Google, chiusura settimanale superiore a 2.926.

Meta, chiusura settimanale superiore a 341.

Microsoft, chiusura settimanale superiore a 340.

Netflix, chiusura settimanale superiore a 676.