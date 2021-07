Questo è il deodorante migliore per dire addio per sempre ai cattivi odori

Per sentirsi a proprio agio nelle giornate più calde è indispensabile essere certi di non emanare odore di sudore. Per questo un buon deodorante è l’alleato indispensabile. Tuttavia non tutti conoscono le caratteristiche fondamentali per scegliere un prodotto efficace e non dannoso. Dunque questo è il deodorante migliore e dire addio per sempre ai cattivi odori.

Ogni età ha il suo PH

Spesso si acquista un prodotto perché conquistati dal profumo, dalla forma della confezione o dal prezzo conveniente. Questi sono errori che paghiamo cari quando scegliamo il deodorante. Infatti, il prodotto giusto deve tener conto di aspetti personali, primo fra tutti il PH della pelle. In giovane età la scelta giusta è un deodorante con PH leggermente acido. Crescendo, invece, meglio adoperarne uno con classico PH neutro.

Tutti i segreti per scegliere il deodorante migliore e dire addio ai cattivi odori

Un errore da evitare è quello di cospargere la cute di eccessive quantità di prodotto. In questa maniera infatti si può danneggiare il delicato film protettivo che ricopre la nostra pelle. Ancora, è fondamentale applicare il prodotto solo dopo aver ben lavato ed asciugato a zona da trattare. Spruzzare il deodorante se sudati infatti non sortirà l’effetto di far scomparire il cattivo odore.

Attenzione, mai applicare questo prodotto subito dopo la depilazione o l’epilazione. In questo caso è meglio aspettare almeno dodici ore prima di adoperare qualsiasi cosmetico. La pelle, infatti, dopo questi trattamenti è molto sensibile e si rischia di causare spiacevoli irritazioni. In questo articolo abbiamo approfondito i pericoli che si corrono utilizzando insieme alcuni cosmetici.

Deodorante o antitraspirante?

Può sorgere il dubbio se è meglio utilizzare un prodotto deodorante o antitraspirante. Il primo non blocca completamente la sudorazione. Inoltre previene la trasformazione in batteri delle sostanze solforate, principali responsabili dei cattivi odori. L’antitraspirante invece blocca la sudorazione non permettendo la fuoriuscita delle gocce di sudore.

La soluzione meno aggressiva per la cute consiste nello scegliere un deodorante possibilmente di origine vegetale e compatibili con la nostra cute. Dunque prodotti a base di aloe vera, camomilla, lavanda e salvia sono solitamente i più efficaci.

