Tutti sudiamo a causa delle alte temperature, dello stress o degli sbalzi ormonali. Tuttavia una sudorazione eccessiva può trasformarsi in un problema davvero imbarazzante. Ebbene, pochi sanno quanto delle piccole modifiche alla nostra alimentazione possono rivelarsi di grande aiuto.

Ebbene vediamo cosa mangiare e cosa evitare per combattere la sudorazione eccessiva.

Perché si suda

Il sudore è la tecnica adoperata dal nostro corpo per mantenere la temperatura costante. Tramite la pelle disperdiamo infatti il calore per mezzo della sudorazione. Tuttavia che sia al lavoro o con i propri cari non è piacevole ritrovarsi con i vestiti bagnati. O ancora peggio preoccupati di non avere un odore gradevole a causa dell’eccessiva sudorazione. Perché insieme all’acqua, il nostro sudore contiene scorie e tossine che non si possono proprio definire “profumate”.

Cosa mangiare e cosa evitare per combattere la sudorazione eccessiva

Quando sudiamo molto diventa indispensabile bere almeno due litri di acqua. Evitiamo di assumerla a temperatura troppo fredda per non incorrere nel rischio di congestione. Ma l’acqua da sola non basta. Infatti con il sudore disperdiamo anche molti sali minerali. Ci sono degli alimenti che possono rivelarsi davvero preziosi. Dunque una banana si rivela utile per reintegrare velocemente i sali di magnesio. Le ciliegie invece aiutano a ristabilire il potassio disperso con il sudore. Così come una fetta di melone e di anguria, frutti composti al 90% di acqua, sono l’ideale per reidratarci. Infine pesche e albicocche sono molto nutrienti, quindi ottime per ritrovare l’energia in caso di spossatezza.

Aglio, cipolla, salumi e birra

D’altro canto per mitigare l’eccessiva sudorazione ci sono degli alimenti che andrebbero evitati. Primi fra tutti l’aglio e la cipolla. Il loro aroma si trasferisce nel sudore causando spesso spiacevoli odori. Così come l’eccesso di sale stimola il corpo ad aumentare la sudorazione. Dunque bisognerebbe ridurre il consumo dei salumi e degli alimenti confezionati, che sono molto ricchi di questo ingrediente. Dobbiamo anche sfatare il mito che una birra ghiacciata sia un toccasana in estate. Infatti l’alcool è un vasodilatatore. Quindi favorisce l’aumento della temperatura corporea e di conseguenza aumenta la sudorazione.

Approfondimento

