La primavera è la stagione più amata per chi pratica regolarmente giardinaggio e non solo.

Questa stagione ci riporta alla vita con un’esplosione di colori, grazie alla nascita di nuovi fiori, e porta con sé anche nuovi propositi. Spesso è identificata come la stagione della rinascita, e grazie alle belle giornate che ci dona, anche il nostro umore cambia. Siamo sicuramente più propensi ad essere attivi e ad uscire dal letargo che l’inverno ci impone.

Grazie alla primavera possiamo godere di determinati fiori che ci fanno stare meglio da tanti punti di vista.

Questo è il comunissimo bel fiore di primavera che cura l’ipertensione e dona benessere al corpo e alla mente.

Il decotto di lillà

Il bel fiore di primavera che spesso è utilizzato per ornare e abbellire i nostri balconi è un ottimo rimedio naturale che favorisce benessere. Questo bel fiore gode di proprietà antinfiammatorie, antinevralgiche, antireumatiche, decongestionante e toniche. Ci stiamo riferendo al fiore di lillà.

Proprio grazie al decotto del fiore di lillà è possibile ridurre la pressione sanguigna, questo grazie alla presenza di particolari principi attivi chiamati glucosidi.

Preparare il decotto è semplice, basterà procurarci la corteccia che possiamo anche trovare in erboristeria. Lasciamone bollire 10 grammi con 350 ml d’acqua per almeno 15 minuti, successivamente filtriamola e consumiamola.

Suggeriamo di dolcificare il nostro decotto, poiché è molto amaro.

Consigliamo comunque di assumere questo decotto sempre dopo aver consultato il proprio medico di fiducia.

Non solo per l’ipertensione ma anche per il corpo e la mente

Il bel fiore di primavera non è adatto solo per curare l’ipertensione, questo è in grado di donare benessere anche al corpo e alla mente. Grazie all’utilizzo di qualche goccia di olio essenziale durante un bagno caldo possiamo alleviare le tensioni e l’ansia.

Inoltre utilizzare l’olio a base di fiori di lillà è anche un ottimo rimedio per gambe e piedi gonfi. Basterà massaggiarlo sulle zone interessate per avere una pelle morbida e muscoli rilassati.

