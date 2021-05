La settimana dei mercati inizia in ordine sparso, minimo settimanale o ennesimo falso segnale e ora si torna al ribasso? Da settimane continuiamo ad assistere a una stretta fase laterale e alla formazione di continui falsi segnali. Il forte rialzo di venerdì è stato una bull trap? Non crediamo ma meglio essere cauti dopo questi mesi davvero difficili.

Procediamo per gradi per mantenere il polso della situazione e definire uno scenario attendibile per i prossimi giorni.

Alle ore 20:46 della giornata di contrattazione del 14 maggio abbiamo letto i seguenti prezzi:

Dax Future

15.400

Eurostoxx Future

3.999

Ftse Mib Future

24.685

S&P 500 Index

4.150,43.

Per la previsione annuale questa è una settimana di inizio direzionalità verso l’alto

In rosso la nostra previsione annuale sull’indice azionario mondiale su scala settimanale per il 2021.

In blu il grafico dei mercati americani fino al 14 maggio.

Quali sono le prossime scadenze rilevanti? Il 19 maggio e poi il 22 giugno. Come si arriverà ad esse? Con un minimo/massimo assoluto/relativo?

La nostra previsione per la settimana del 17 maggio

Minimo fra lunedì e martedì e massimo nella giornata di venerdì prime ore di contrattazione.

Oggi quindi la debolezza che si è registrata durante la giornata di contrattazione dovrebbe lasciare spazio a nuovi rialzi già dalle prime ore di domani.

Domani quindi è importante per capire le reali intenzioni dei mercati. Di seguito la tendenza in corso e i livelli di supporto e inversione da monitorare nella giornata di martedì:

Dax Future

Tendenza rialzista. Inversione rialzista di breve con la chiusura giornaliera del 18 maggio inferiore a 15.206.

Eurostoxx Future

Tendenza rialzista. Inversione rialzista di breve con la chiusura giornaliera del 18 maggio inferiore a 3.950.

Ftse Mib Future

Tendenza rialzista. Inversione rialzista di breve con la chiusura giornaliera del 18 maggio inferiore a 24.210.

S&P 500 Index

Tendenza rialzista. Inversione rialzista di breve con la chiusura giornaliera del 18 maggio inferiore a 4.129.

Quale operatività è consigliata per lunedì?

Flat in ottica intraday e long in ottica multidays.

Se domani riceveremo ulteriore conferma, da ora in poi si potrebbe salire del 7/10% fino a fine giugno.

Si procederà per step.